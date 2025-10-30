De qué va 'Dime tu nombre', la serie de terror sobrenatural con Michelle Jenner que Amazon Prime Video estrena en Halloween Elena Rivera y Raúl Arévalo participan también en esta ficción de seis capítulos

España, 1997. Los habitantes de Río Blanco, un pueblo que vive de la fresa, han aceptado que los temporeros marroquíes se instalen en Fuensanta, una aldea abandonada. Pero la convivencia genera tensiones. Lo sabe Sonia (Michelle Jenner), dirigente de una ONG que ayuda en la integración. También lo sabe el Padre Ángel (Darío Grandinetti), cura local. Y hasta Safir (Younes Bouab), el imán. Pero lo que ninguno de ellos imagina es que los cimientos de Fuensanta esconden algo capaz de desatar sus peores pesadillas. El dolor más antiguo. El miedo más ancestral. Sin importar tus creencias… o a quién le reces.

Con este argumento, la plataforma Prime Video estrena el viernes 31 de octubre la serie original 'Dime tu nombre', coincidiendo con Halloween. La ficción combina el terror sobrenatural con un poderoso trasfondo social y religioso, explorando cómo los miedos ancestrales emergen en medio de tensiones culturales en la España de finales de los 90.

Completan el amplio reparto Elena Rivera (Cuéntame cómo pasó, Inés del alma mía), Raúl Arévalo (Tarde para la ira), Carla Quilez (La maternal), Ramón Barea (Todos lo saben), Ramón Langa (El ministerio del tiempo), Amin Hamada (La unidad), Somaya Taoufiki (El niño), Nourdin Batan (Todos los nombres de Dios), Pepa Aniorte (Volver), Iyad Bennis y Alae Gamra.

'Dime tu nombre' es una serie de seis episodios de 50 minutos de duración, creada por Alejandro Hernández, Hugo Stuven y César de Nicolás, producida por Espotlight Media (Los Farad) y Skybound Entertainment (The Walking Dead), con Anxo Rodriguez, Paula Cobo y Alejandro Hernández como productores ejecutivos para Espotlight Media y, Robert Kirkman, David Alpert, Rick Jacobs y Sean Furst para Skybound Entertainment.

'Dime tu nombre' estará disponible en Prime Video como parte de la suscripción Prime.

