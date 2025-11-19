El desconocido negocio de Los Morancos con el que han conseguido cancelar 14.000.000 euros de deudas a más de 200 familias Los hermanos Cadaval visitan el plató de las hormigas para presentar su nuevo proyecto

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:27

'El Hormiguero' continúa con la programación semanal con el objetivo de liderar la batalla de audiencias por el access prime time que mantiene con otros programas como 'La Revuelta' de David Broncano. Para ello, el programa presentado por Pablo Motos recibirá a 'Los Morancos'. El dúo cómico acude al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo proyecto.

Nacidos en Sevilla, Los Morancos, formados por los hermanos César (61 años) y Jorge Cadaval (65 años), son una de las parejas humorísticas más populares de España. Con décadas de trayectoria, han conquistado al público con sus sketches, parodias y personajes inolvidables consolidándose como un icono del humor nacional.

¡Fiesta asegurada! Hoy nos visitan @LosMorancos. Vienen a contarnos todos los detalles de ‘Bis a Bis’, el show que tienen en el Teatro Capitol hasta el 30 de noviembre #LosMorancosEH pic.twitter.com/rziXvLmAqD — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 19, 2025

Sin lugar a dudas, los hermanos Cadaval están profundamente arraigados al mundo del humor ya que es lo que se han dedicado la mayor parte de su vida. Pero no es la única aventura que han emprendido juntos.

En 2023, el dúo cómico creó una empresa de abogados llamada 'Libres de Deuda'. En ella, han decidido dedicarse a exonerar cantidades de dinero que los deudores no pueden asumir. Según reportes oficiales, hasta este verano había conseguido cancelar más de 14 millones de euros de deudas a 217 personas repartidas por todo el país.

Cabe destacar que los servicios jurídicos no corren a cargo de los hermanos, ellos son los fundadores y socios capitalistas del proyecto. Es la propia empresa la que cuenta con un grupo de expertos en materías tributarias que guían a los clientes en este proceso.

La actividad de la empresa está basada en la Ley de Segunda Oportunidad, una vía de liberación de deudas a la que los deudores se pueden acoger siempre que cumplan una serie de requisitos. El deudor debe haber actuado con buena fe, sin fraude y no tener bienes suficientes para cubrirlo de forma común.

«Estamos impresionados», afirmaba César en referencia a los dos años que llevan a bordo del proyecto. «Hemos hecho feliz a mucha gente, eso es lo más importante y lo que más nos preocupa, que la gente salga del atasco», explica.

Los hermanos Cadaval visitan este miércoles 'El Hormiguero' para presentar 'Bis a bis', el show que tienen en el Teatro Capitol de Madrid hasta el 30 de noviembre.