«Dejé el basket para no lesionarme las manos» La joven violinista Sara Valencia ha representado a España en el Festival de Eurovisión de Jóvenes Músicos.Salió del programa 'Clásicos y Reverentes', de La 2, y a sus 18 años se ha quedado a un paso de la final del certamen europeo J. A. GUERRERO Miércoles, 22 agosto 2018, 00:01

Sara Valencia (Madrid, 18 años) se ha quedado a las puertas de la final del Festival de Eurovisión de Jóvenes Músicos, que se celebra mañana en Edimburgo. Elegida como representante española en el concurso 'Clásicos y Reverentes' de La 2 (que busca nuevos talentos de la música clásica), su magistral actuación al violín, con piezas de Sarasate, Paganini y Bruch, entusiasmó al público, pero de los 18 participantes sólo seis podían pasar a la final y el jurado fue por otros derroteros.

- ¿Te has quedado con pena de no estar entre los seis finalistas del concurso? - Sí, me hacía mucha ilusión tocar con la orquesta de la BBC de Escocia. Nunca he tocado como solista con una orquesta profesional... y no ha podido ser.

- Pero todo el mundo dice que tocaste a gran nivel, que pusiste pasión, intensidad... ¿Hay muchas horas de práctica detrás? - Claro, claro..., si no, las cosas no salen. Hay muchas horas de ensayo y buenos profesores.

- ¿Te imaginas de concertino con la Filarmónica de Viena en el Concierto de Año Nuevo o eso es mucho soñar?

- ¡Buenooooo...! No hace falta lo de concertino, con entrar ahí me vale, eh, ¡estaría muy bien! - Tanta dedicación... ¿Sientes que te estás perdiendo cosas normales de una chica de 18 años?

- Hay que renunciar a ciertas cosas, pero lo llevo bien. El asunto es organizarte y aprovechar bien el tiempo. - Si Mozart y Beethoven fueran tus vecinos de piso, además de sal o un huevo, ¿qué les pedirías?

- Jajajaja... Me gustaría tocar para ellos, tocar sus piezas y que me dieran su opinión, preguntarles si es así como ellos las habían pensado o si las interpretarían de otra forma, o sea, cómo querrían ellos que se tocaran. En fin, les pediría que me escucharan y, claro... que me criticaran.

- Dices que amas el violín porque es un excelente instrumento para compartir sentimientos, ¿qué sientes cuando lo tocas?

- Depende de lo que toque y del momento de la obra, porque hay momentos y sentimientos distintos... Ahora estoy empeñada en el Concierto para Violín y Orquesta de Sibelius, pero aún no lo voy a tocar porque es muy difícil.

- Tocar el violín es también muy exigente desde el punto de vista físico y mental. ¿Te preparas de algún modo especial? - Hago deporte para estar en forma y aguantar. Me gusta el atletismo y el baloncesto, pero lo dejé por si me lesionaba las manos. Practico natación y también me gusta hacer zumba.

Una pieza romántica

- ¿Quién es tu favorito para ganar este festival de Eurovisión?- El pianista ruso Ivan Bessonov.

- ¿Te gustaría ponerte al cuello un Stradivarius?

- ¡Claro!, pero no lo aprovecharía bien del todo. Aún tengo que mejorar mucho. Ahora toco un violín que es un modelo alemán construido hace cien años... - ¡Anda, cien años! ¿Una joyita?

- Lo llevo tocando cinco años y me encanta, pero no creas, que sea tan antiguo no lo hace tan bueno.

- ¿Cuál es tu sueño?

- Tocar de solista con una orquesta profesional un concierto romántico y poder recibir alguna clase de Maxim Vengerov o Pamela Frank.

- Tus padres son matemáticos, ¿cómo te enamoraste del violín?

- Ellos vieron que desde pequeña me gustaba la música y me apuntaron a una academia infantil. Un día pusieron la película 'Música del corazón', de Meryl Streep, y desde ese momento me dije que quería tocar el violín. Tenía solo tres años. Al principio pensaron que era un capricho, pero como seguía insistiendo... a los 4 años me apuntaron a clases de violín.

- ¿Cuál es el mejor premio para una violinista? - Que la gente se emocione contigo. Si no, esto no tiene sentido.