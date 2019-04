David Suárez es despedido de Los 40 principales por un comentario contra las personas con síndrome de Down David Suárez durante la emisión de un programa de 'Yu:no te pierdas nada' / LP La emisora de radio se postula en contra del mensaje ofensivo y no volverá a contar con el humorista como colabEl colaborador LAS PROVINCIAS Jueves, 25 abril 2019, 12:09

El humorista David Suárez es conocido por su humor negro. El colaborador de radio utiliza las redes sociales para lanzar este tipo de mensajes de tono frívolo con bastante asiduidad.

No obstante, el último de estos mensajes ha sobrepasado los límites y ha supuesto su despedido laboral. Actualmente, Suárez colaboraba en 'Comedia perpetua' en la Cadena Ser y en «Yu: no te pierdas nada», de Los 40 Principales.

Pero, tal y como ha informado el perfil del programa que presenta Dani Mateo, el humorista no volverá a ejercer de colaborador ni en su espacio ni en cualquier otro del grupo PRISA.

El mensaje que ha supuesto su despido ataca a las personas con síndrome de Down. En el tuit que escribió el humorista el pasado jueves 18 de abril se burla de las personas con discapacidad. En concreto, sus palabras fueron las siguientes: «El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down».

El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down. — David Suárez (@DavidSuarez_V) 18 de abril de 2019

La comunidad internautata, asociaciones de personas con síndrome de Down y la emisora en la que colaboraba se postularon en contra del humorista, que ya no volverá a ser una de las voces de Los 40. El mensaje atenta, según organizaciones como Down Madrid, «contra la dignidad de nuestros hijos con síndrome de Down».

El «intento» de chiste no sole le va a suponer al cómico su despido, sino que además se va a llevar varios denuncias. De momento, por parte de la ya citada asociación Down Madrid y también por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Según este último, lso comentarios de Suárez son «agresiones verbales» que «vulneran frontalmente los artículos 16 y 17 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad».

El Twitter de David Suárez: lleno de humor negro

No obstante, este no es un caso aislado. Tampoco es la primera vez que ataca a este colectivo. El mes pasado escribió un mensaje con el que bromeaba sobre la discapacidad: «Los prefijos son muy importantes. Por ejemplo, si una persona escribe 'subrealista' ya sabes que es subnormal».

Este comentario, junto con el que ha supuesto su fin como colaborador de 'Yu', están dentro del estilo de su cuenta de Twitter. Llegar hasta ella y detenerse a leerla es un recorrido por un conjunto de mensajes en los que predominan los tintes de sarcasmo y humor negro.

Blanco de sus comentarios han sido las personas con sillas de ruedas, los enfermos de cáncer, las personas con implantes capilares y los andaluces.

Mi exnovia pasó de no afeitarse las ingles a un día afeitarse todo el cuerpo. Algo bueno tenía que tener la quimioterapia. — David Suárez (@DavidSuarez_V) 28 de marzo de 2019