David Broncano monta el show en 'El Hormiguero'

LAS PROVINCIAS Miércoles, 17 julio 2019, 12:29

David Broncano acudió anoche como invitado a 'El Hormiguero' de Pablo Motos, donde no escatimó en bromas y divertidas anécdotas. Entre las más llamativas está la que contó el presentador de 'La resistencia' sobre cómo se toman los millenials los caramelos de menta: «Después de un concierto de trap de todo millenials, en el 'backstage', me dieron un caramelo de menta fuerte y cuando me lo voy a comer y me dijeron que por ahí no. (Señala el culo) se lo meten 'from behind'». Tras las risas continuó contando que cuando preguntó la razón le explicaron que es «como darse una ducha, te refresca desde dentro» y continuó dando detalles sobre cómo debía hacerse: «Como no es redondo, que tiene aristas, primero hay que chuparlo un rato para hacerlo romo antes de introducirlo».

A lo largo de la entrevista, el también presentador del programa de radio de 'La vida moderna', que reconoció que nunca bebe alcohol, tuvo que contestar a la pregunta que él mismo suele hacer a sus invitados de forma sistemática ¿cuánto dinero tienes en el banco? Broncano desveló que él «tendría que pagar una pequeña hipoteca si se comprara el chalé de Pablo Iglesias a tocateja. Menos de 600.000 euros y más de 500.000 euros».

Broncano desveló que es fan del programa y que lo ve todos los días y le llevó un regalo a Pablo Motos: una botella de aceite de su pueblo pero cuando se la dio reconoció que «la he usado. Me quedé un día sin aceite y se me olvidó que era para ti y usé mililitros».

Con la llegada de 'Trancas y Barrancas', Broncano se disculpó por una parodia que hizo de ellos en su programa. Después, en la sección de la 'Decisión Crítica' le pidieron que explicara qué es para los milenials «hacer un perfect« y el humorista tuvo que explicárselo: »Cuando vas al baño a soltar la leña, sueltas, te limpias, miras el papel y está como la sábana santa, inmaculado, de besarlo«. Y añadió la explicacón de los que es un «super perfect, que es cuando el troncho toca el agua y se va al Manzanares directo«.