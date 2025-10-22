Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...» El cineasta visitó 'Y ahora Sonsoles' y no pudo evitar las lágrimas al hablar del actor con quien compartió rodaje en 'Aquí no hay quien viva'

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:07 Comenta Compartir

Este mes de noviembre hará tres años que la vida de Jose Luis Gil cambió para siempre. El actor de 'La que se avecina' sufrió un ictus del que, a día de hoy, todavía sigue recuperándose. Daniel Guzmán fue compañero suyo en 'Aquí no hay quién viva' y la semana pasada visitó el plató de 'Y ahora Sonsoles', donde no pudo evitar las lágrimas al hablar del estado de salud actual de su compañero.

El cineasta, que acaba de estrenar su nueva película 'La Deuda', se rompió en directo al recordar la parte más humana de Jose Luis Gil. «Suscribo lo que han dicho muchos compañeros. Es una persona maravillosa y lo digo de todo corazón», confiesa. Y añade: «De las mejores personas. No he visto nunca un conflicto con Jose Luis. Siempre eran ganas de verte».

«Le tengo un respeto y una admiración a nivel personal y anivel profesional que, pase lo que pase, se recupere en el tiempo que pueda. Su huella es imborrable con nosotros. Me pasó con él y con Eduardo Gómez, que falleció. Le tengo un aprecio absoluto», reconoce el actor, que le definió como «de los mejores compañeros» que ha tenido.

«La vida hay que morderla», le decía Sonsoles Ónega. A lo que su invitado le daba la razón. «Pero desde ya, Sonsoles. Yo veo el tren que acaba de pasar a 300, de todo lo que he hecho, y menos mal que he disfrutado y lo sigo disfrutando, aunque haga películas. La vida va muy rápida».

Hace justo un mes, Irene Gil, la hija de Jose Luis, visitó el magacín vespertino de antena 3 para dar la última hora sobre el estado de salud de su padre.

Allí hizo una dura reflexión sobre los momentos tan duros que está pasando su familia: «Creo que al igual que nos preparamos para morir, debemos empezar a prepararnos para enfermar, porque además de doloroso, es muy caro».