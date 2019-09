«Soy currante y cabezón» El periodista sevillano conducirá hoy la segunda entrega del concurso. / tve Roberto Leal es el presentador de 'Vaya crack',el espacio de La 1 que busca a las personas más listas de España. «Si hubiese hecho este casting, no lo habría pasado» JULIÁN ALÍA Sábado, 21 septiembre 2019, 00:54

Continúa la búsqueda de la persona más inteligente de España desde 'Vaya crack', el programa de La 1 de TVE que esta noche, a las 22.05 horas, emite su segunda entrega. Lo hace con el ministro en funciones de Ciencia y Tecnología, Pedro Duque, como invitado especial, y con seis concursantes: un jubilado de Tenerife que fue profesor de música, una propietaria de mercería y una mecánica valencianas, un profesor de matemáticas murciano, un biólogo vallisoletano, y un joven estudiante de León. Todo ello está comandado por Roberto Leal (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 40 años), que ya tiene en el horizonte una nueva temporada de 'Operación Triunfo', que comienza sus 'castings' el 7 de octubre en Barcelona.

- ¿Había visto el formato original?

- Sí. Cuando me propusieron el proyecto, me pasaron el formato original, que es canadiense. Ahí te fijas en cómo es, y es cierto que nosotros hemos sido muy fieles al programa, aunque, por supuesto, ha habido una adaptación, porque somos diferentes y el público y la cultura es otra. Se basa en que no es más inteligente el que más sabe, sino que buscamos una persona que sea muy completa. Esa gente que todo lo hace bien: es bueno en el cálculo, tiene verborrea, es rápido, se lleva bien con todo el mundo, tiene empatía, destreza, oído... Siempre asesorados por Luis Quevedo, el divulgador científico que está con nosotros y nos echa una mano y nos explica el porqué de muchas cosas. Y con Pablo Ibáñez, que es quien lleva esa teoría a la práctica, y hace el 'show' más espectacular.

- Ahora está al lado de 'El hombre de... blanco'.

- Sí. Yo con Pablo tengo una bonita relación. Lo conocía, como casi todos, de su etapa en 'El Hormiguero', y luego tuve la suerte de tratarle personalmente en 'Bailando con las estrellas'. Creo que es una persona que está muy lejos de ese personaje hermético, de esa figura que representaba muy bien y que no deja de ser un papel. Pablo Ibáñez es un tío muy inteligente, muy creativo, muy divertido, y con una gran sonrisa que en este programa sí se puede ver. Creo que ha sido un complemente perfecto, y seguro que él también lo ha disfrutado.

- ¿En qué es un 'crack' Roberto Leal?

- Uf. Podría decir que me dedico a la comunicación y que se me da muy bien todo lo tenga que ver con el lenguaje o la actividad lingüística, pero, en realidad, más que 'crack' soy una persona muy currante, que cuando me propongo un reto soy muy consistente y me gusta conseguirlo. No creo que haya ninguna habilidad en la que destaque. Tengo más cabezonería que otra cosa. De hecho, siempre he dicho que si hubiese hecho este 'casting, no lo habría pasado. Luego te fijas, y ves que la gente que lo ha pasado son perfiles muy diferentes. No te imaginas al típico científico que sabe quince idiomas. Hay todo tipo de personas, profesiones y edades.

- Este programa le refuerza como uno de los rostros importantes de la cadena.

- Llevo 20 años trabajando en la tele, que cuando lo digo me da hasta miedo. La verdad es que me apetecía mucho hacer algo distinto. Tengo ganas de que vuelva 'OT', pero también de hacer cosas diferentes. Aunque sean dos 'talents' de 'prime time' son muy distintos, y a mí me ha servido mucho como aprendizaje. Estoy viviendo un momento muy bonito en la casa y ojalá dure mucho.