Las cuatro series que el psiquiatra Alejandro Martínez recomienda: «Te harán sentir y reflexionar y tienen una notaza de la crítica»

Vivimos en un mundo cada vez más dominado por las plataformas de streaming. Netflix, Prime Video, Movistar Plus +, Disney +, Max o Apple TV, entre otras, han revolucionado la forma en la que consumimos entretenimiento ofreciendo multitud de contenidos como series, películas o documentales (aunque también eventos en directo) a través de internet.

Gracias a ellas podemos ver aquello que nos apetezca en el momento que queramos e, incluso, consumir ficciones o títulos del séptimo arte según nuestros gustos y preferencias. De esto ha hablado el psiquiatra Alejandro Martínez Rico a través de sus redes sociales, donde ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que ha recomendado las cuatro mejores series que, según su criterio, ayudan a «cuidar la salud mental».

«Si buscas series que te hagan sentir, reflexionar y aprender sobre salud mental, aquí tienes cinco que no puedes perderte. Cada una te dejará una huella, pero la número 1 es mi favorita y te cambiará la forma de entender la mente humana», ha escrito el experto aunque realmente él sólo recomienda cuatro ficciones ya que pide que la quinta la elijan sus seguidores.

«Estas son las series que tienes que ver en 2025, que tienen una notaza de la crítica y que estoy seguro que aún no te has visto», arranca diciendo en el vídeo antes de desvelar el listado.

Ampliar Fotograma de la serie 'Días mejores'.

- 5ª recomendación. «Es espectacular y te va a enseñar cómo cuando tu vida se derrumba por completo y te apoyas en las personas correctas puedes superar casi cualquier cosa. Tiene la notaza de un 7,1 en Filmaffinity y se llama 'Días mejores'», explica para añadir que «la puedes ver en Prime Video.

Ampliar Fotograma de la serie 'This is us'.

- 4ª recomendación. «Es mi serie preferida de todos los tiempos», indica. «Y es imposible que no te rompa el corazón», añade. El experto dice que «habla sobre familias, traumas y sobre segundas oportunidades» y se trata de 'This is us'. Indica que «tiene una en Filmaffinity de 7,8 y se puede ver en Prime Video y Disney +».

- 3ª recomendación. Esta posición del ranking la deja para que sus seguidores indiquen la suya.

Ampliar Fotograma de 'Yo, adicto'.

- 2ª recomendación. De esta ficción, el psiquiatra dice que «no es fácil de ver». «Cuando acabes el primer capítulo vas a sentir que te han dado un puñetazo en el pecho. Pero estoy seguro que te va a dar mucho que pensar», añade. Se trata de 'Yo, adicto' y se puede ver en Disney + (7,7 de puntuación en Filmaffinity).

Ampliar Fotograma de 'En terapia'.

- 1ª recomendación. Con ella «puedes coger pañuelos, porque he aprendido con ella más que con cualquier master que haya hecho sobre psicoterapia«, dice. Se trata de 'En terapia', »con una puntuación de 7,6 en Filmaffinity y se puede ver en HBO Max«.