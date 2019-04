Cristo, desde los ojos del resto Una escena de la serie 'Jesús, su vida'. / canal historia Canal Historia estrena hoy la serie 'Jesús, su vida', que muestra al Mesías desde la perspectiva de ocho personas que convivieron con él JULIÁN ALÍA Lunes, 8 abril 2019, 00:26

Para preparar la llegada de la Semana Santa, el Canal Historia estrena hoy a las 22.00 horas en exclusiva los dos primeros capítulos de 'Jesús, su vida', una producción internacional, obra de The History Channel. En sus ochos episodios, la serie cuenta la historia de Jesucristo desde el punto de vista de ocho personajes distintos: San José, San Juan Bautista, la Virgen María, Caifás, Judas Iscariote, Poncio Pilatos, María Magdalena y San Pedro.

Cuenta con la recreación de los hechos por parte de actores, y con las declaraciones y entrevistas de veinte investigadores, catedráticos, historiadores y líderes religiosos de diferentes partes del mundo. Por supuesto, sigue lo contado por los Evangelios canónicos, siempre contrastados con las fuentes históricas y con el contexto cultural de la época.

El primero de ellos aborda el nacimiento de Jesús desde el punto de vista de San José, que se dedicaba a la construcción, y no tanto a la carpintería, como se suele pensar generalmente. Allí recibe la llegada de su prometida, María, que le cuenta que está embarazada, que lleva en su seno al hijo de Dios. Algo que José, de primeras, no se toma nada bien, desconfiando de una historia que no le resulta convincente. También se muestra el nacimiento en Belén, en la cuadra de una posada que no tenía sitio para alojar más gente, la visita de los Reyes Magos, y la orden de búsqueda y captura que llevó a cabo Herodes, aunque no confirma, ni descarta, la llamada Matanza de los Inocentes, acorde con el personaje, pero que no aparece reflejada en los escritos contemporáneos.

«San José tiene un papel clave en la vida de Jesús», dice Mary Donahue, la productora

Después, a las 22.50 horas, le llega el turno a San Juan Bautista, y mañana, a la Virgen María (22.00 horas) y a Caifás (22.50 horas), y repite horario con los capítulos restantes el lunes y martes de la semana que viene. Entre ellos, se encuentran dos de los preferidos por la vicepresidenta de programación de History Channel, Mary Donahue, que comenta que querían contar «desde un punto de visto distinto la historia de una de las personas más influyentes en la humanidad». «Creímos que mostrar la perspectiva de ocho personajes que vivieron en su época y lo conocieron como ser humano era una nueva y excitante manera de contar la historia de Jesús», explica Donahue desde Londres.

La directiva asegura que le encantan las ocho entregas, pero que hay tres que destacan por encima del resto. Una de ellas, la primera, la de San José, porque aunque conocía la historia, «nunca la había visto desde su punto de vista» y entendió que desempeñaba un «papel clave». También resalta la última, la que tiene a San Pedro como protagonista, un capítulo «conmovedor» en el que se puede «ver a alguien caer, ser perdonado, y levantarse para volver a intentarlo de nuevo».

Judas, el 'malo'

Su otra favorita es la de Judas, el «'malo' de la historia». Donahue confiesa que a raíz de ella ha entendido «una historia realmente compleja», por primera vez, y cuenta que la versión que defienden es que al final Judas se «sintió decepcionado personalmente por Jesús».

Además, confirma que los historiadores van a descubrir en cada capítulo nuevos aspectos desconocidos y que van a desechar otros, aunque como en casi todos los viejos relatos, «hay varias interpretaciones». Se trata de una serie en la que se enseña «la historia de los romanos, de Jerusalén, se habla de arqueología», y se cuentan ciertas partes de la Biblia, un libro que, tal y como afirma la también productora ejecutiva, no tiene nada que envidiar a 'Juego de Tronos', ya que ha servido de inspiración para infinidad de historias y personajes, como podría ser el caso de Herodes, «conocido por haber matado a tres de sus hijos».