Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Atresmedia

Cristina Pedroche dará las campanadas también en LaSexta

Cristina Pardo ha presentado en ocho ocasiones el último programa del año

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:27

Cristina Pedroche y Alberto Chicote darán las campanadas también en LaSexta. Atresmedia ha anunciado que, por primera vez, la pareja de mayor éxito de la Nochevieja dará las campanadas conjuntamente en Antena 3, laSexta y Atresplayer, en una emisión única desde la Puerta del Sol de Madrid. Atresmedia amplificará así el «efecto Pedroche» a todas las ventanas del grupo.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a unirse en la Puerta del Sol por décimo año consecutivo y a sorprender con una puesta en escena que cada año genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales.

El pasado año, la retransmisión presentada por Pedroche y Chicote creció hasta un 28,1% de cuota de pantalla con más de 4,3 millones de espectadores de media. Durante la emisión de las Campanadas, más de 8,6 millones de espectadores únicos se conectaron. Antena 3 consiguió el minuto más visto de toda la TV en la noche de fin de año con un 35,1% de cuota de pantalla y casi 6 millones de espectadores.

LaSexta se queda de esta forma sin campanadas propias. Cristina Pardo y Dani Mateo fueron los encargados de dar la bienvenida al año 2025. La presentadora ha conducido en ocho ocasiones el último programa del año. Una oferta diferente que no se repetirá.

El equipo de Atresmedia trabaja ya en los preparativos de una noche que promete emociones, sorpresas y una factura visual de primer nivel. La producción contará con un amplio despliegue técnico y humano para garantizar la gran retransmisión que pone el broche al año 2025.

