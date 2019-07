El corte de un presentador de À Punt a un turista que criticó una playa valenciana El hombre, procedente de Madrid, se refirió a las algas como suciedad y expresó su descontento con la costa de Dénia LAS PROVINCIAS Martes, 23 julio 2019, 11:46

«Es la primera vez que vengo, pero no me gusta. Mira la mierda que hay, enchúfala con la cámara, que la limpie la Comunidad Valenciana». Así se manifestaba un turista durante una conexión en directo del programa matutino 'À Punt directe' el pasado miércoles tras ser preguntado sobre si le gustaba la playa de Dénia en la que estaba pasando unos días.

El presentador de 'À Punt directe', Joan López, pidió al reportero que le preguntara al turista su procedencia, mientras éste le explicaba que la suciedad a la que se refería eran algas: «Eso no tiene nada que ver con la suciedad, eso es naturaleza. A lo mejor vienes mañana y está limpia, es por las corrientes. Eso es como cuando vas al monte y está lleno de maleza». Pero el turista continuaba con su crítica: «Hay playas que están limpias, y esta no».

Cuando reveló su procedencia, Madrid, el periodista valenciano no pudo aguantarse la broma: «En Madrid playas así no encontramos, ¿verdad?», a lo que el turista no supo qué contestar.

«Acaba de hablar un experto en playas, un madrileño que sabe muchísimo de la calidad del agua», concluyó López entre risas, mientras su compañera Sonia Fernández puntualizaba que esas algas precisamente son las que limpian el agua del mar. «Cuando pasas la barrera el agua está súper limpia».

David Torres zanjó el tema con un último comentario: «Como he visto que era un experto, he estado a punto de preguntarle si esta playa tenía E-coli, pero he pensado que a ver si aún me dirá alguna animalada».

Aquí se puede ver la secuencia completa de lo ocurrido: