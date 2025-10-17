Corrida de toros de la Hispanidad y cómo verla este domingo en diferido gratis por televisión: la tarde que Morante se cortó la coleta La inesperada retirada tras abrir la Puerta Grande por segunda vez en la temporada convirtió la tarde del 12 de octubre en una fecha legendaria

Andoni Torres Valencia Viernes, 17 de octubre 2025, 17:23 | Actualizado 17:55h.

La plaza de Toros de Las Ventas vivió el pasado domingo 12 de octubre una tarde histórica. Morante de la Puebla, tras cortar dos orejas y abrir la segunda puerta grande en su trayectoria, se fue al centro del ruedo y se cortó la coleta.

El cartel reunió esa tarde a Morante de la Puebla, Fernando Robleño y Sergio Rodríguez, que se enfrentaron a toros de Garcigrande en un festejo que marcó el cierre de la temporada en Las Ventas y congregó a miles de espectadores en los tendidos y frente al televisor.

Telemadrid vuelve a ofrecer a todos los aficionados la posibilidad de revivir una tarde ya histórica. Este sábado 18 de octubre, a partir de las 18:00 horas, la cadena autonómica reemitirá íntegramente la corrida de la Hispanidad celebrada el pasado 12 de Octubre. Los espectadores podrán seguir la emisión tanto por televisión (TDT) como en directo a través de www.telemadrid.es.

La decisión de volver a emitir la corrida responde, según explica Telemadrid, al gran impacto mediático y emocional que tuvo la faena de Morante de la Puebla, considerada por muchos como una de las más inspiradas de los últimos años en Las Ventas. Su inesperada retirada tras abrir la Puerta Grande por segunda vez en la temporada convirtió la tarde del 12 de octubre en una fecha legendaria para la afición.

Récord en Las Ventas

La Plaza de Toros de Las Ventas cerró el pasado domingo la temporada 2025 con un nuevo hito de asistencia. En los 62 espectáculos celebrados, el coso madrileño reunió a un total de 1.008.226 espectadores, con una media de 16.261 asistentes por festejo.

El interés del público se ha reflejado también en los dieciocho llenos absolutos registrados con cartel de 'No hay billetes', tres veces más que en 2024, y en las treinta tardes que superaron los 18.000 espectadores, prácticamente la mitad de los festejos celebrados.

La Feria de Otoño se cerró con 19.428 abonados, el mejor dato de los últimos quince años, confirmando el excelente momento que vive la tauromaquia en la plaza más importante del mundo.