Urgente Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
Un momento del concierto de Dudamel. lp

El concierto de Dudamel, el de la recaudación de los 70.000 euros y celebrado en Valencia, en la pequeña pantalla

Televisión Española retransmite este sábado el evento solidario con las orquestas del Palau de la Música y de Les Arts dirigidas por el maestro venezolano

C. Velasco

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:53

El pasado día 3 de febrero, el Palau de la Música de Valencia acogió el concierto extraordinario solidario a favor de las sociedades musicales y personas afectadas por la dana, que fue dirigido por Gustavo Dudamel. Este sábado, a las 8.00 horas en Televisión Española, en Los Conciertos de La 2, emitirán, de aquel concierto tan especial, la Sinfonía N.º 2 Resurrección de Gustav Mahler. El concierto también se podrá ver por la plataforma rtveplay.

Este concierto extraordinario solidario recaudó más de 70.000 euros, fue dirigido de manera altruista por el prestigioso director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, y contó con la participación del trompetista internacional Pacho Flores.

El concierto nació de la colaboración del Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana y reunió a la Orquesta de València y la Orquestra de la Comunitat Valenciana en el escenario de la Sala Iturbi. También destacó la participación del Coro RTVE, Cor de la Generalitat Valenciana, la soprano Sandra Hamaoui, la mezzosoprano Eva Kroon, la Jove Orquestra de la Comunitat Valenciana, alumnado del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València y el maestro Christian Vázquez, como director asistente.

