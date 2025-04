Comunicado de la familia de Anita Williams ante lo que está ocurriendo con ella en 'Supervivientes'

JZ Jueves, 10 de abril 2025, 17:01 Comenta Compartir

La familia de Anita Williams ha emitido un comunicado este jueves ante el odio que está recibiendo la concursante de 'Supervivientes' en redes sociales. Sus padres han querido defender a su hija ante los constantes ataques que está sufriendo, en un texto que ha recogido el programa de Telecinco 'Vamos a ver'.

La joven está nominada junto a Gala y Koldo y son muchos los que están pidiendo su expulsión del programa. «Por respeto a nuestra hija Anita, a José Carlos Montoya y a su familia, no vamos a entrar en faltas de respeto ni en incongruencias ni comentarios que no sean referentes a la supervivencia en el concurso 'Supervivientes'», comienzan señalando.

«Nuestra hija jamás ha recibido más juicios que apoyo, por lo que no ha crecido pensando que debía agradarnos para ser querida. Por tanto la guiaremos y la acompañaremos siempre a ser ella y no a ser la versión de lo que una parte de la sociedad quiere que sea, y le enseñaremos cada día a no vivir nunca con la culpa para que siga avanzando», continúa el comunicado.

Por último, han recalcaldo que «una caída es una lección, no una sentencia», en referencia a los errores que cometió en 'La isla de las tentaciones': «Felicitamos a nuestra hija por haber pedido perdón públicamente y lamentamos el odio de algunos. Nuestros mejores deseos para que la felicidad inunde vuestros hogares perfectos», finaliza.

Anita Williams no se ganó el cariño de los seguidores en su paso por 'La isla de las tentaciones', donde fue infiel a su pareja Montoya con Manuel. Nada más salir del reality, entró en 'Supervivientes' junto a Manuel y Montoya y en los últimos días ha llegado a besarse con el que era su exnovio.

