Jack Nicholson, en una imagen de archivo. R. C.

La comedia con la que Jack Nicholson ganó un Oscar se emite este domingo en televisión: «Imprescindible y deliciosa»

Consulta toda la oferta de películas que pueden verse en abierto este 26 de octubre

María Gardó

María Gardó

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 01:05

Comenta

Sus dos protagonistas ganaron el Oscar: mejor actriz y mejor actor principal. Y es que si por algo es memorable 'Mejor... imposible' es por las actuaciones estelares de Helen Hunt y Jack Nicholson, que perfilan unos personajes memorables. James L. Brooks dirige y escribe esta comedia que retrata las miserias humanas. Fue tildada por la crítica como «imprescindible y deliciosa». Se emite este domingo por la noche en La 1.

Estas son las películas que se emiten en abierto durante esta jornada:

  1. Mejor... imposible

EE UU. 1997. 138 min. Comedia. Director: James L. Brooks. Intérpretes: Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear y Cuba Gooding Jr.

22.00 horas. La 1 Melvin Udall, un escritor obsesivo y maniático, es uno de los seres más desagradables que uno pueda tener como vecino. Pero, un buen día, tiene que hacerse cargo de un perro al que odia a muerte, y su presencia le ablandará el corazón.

  1. Los juegos del hambre

EE UU. 2012. 142 min. Comedia. Director: Gary Ross. Intérpretes: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks y Donald Sutherland.

15.35 horas. Paramount Network Panem recluta cada año a dos jóvenes de cada uno de los 12 distritos para que luchen en un combate a muerte. Katniss se ve obligada a presentarse voluntaria al torneo para evitar que su hermana pequeña tenga que participar en estos juegos en los que las posibilidades de volver con vida son mínimas.

  1. El hombre que no quería bailar

España. 2025. 115 min. Documental. Director: Arantxa Vela Buendía y Luis Miguel González Cruz. Intérpretes: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks y Donald Sutherland.

22.30 horas. La 2 Un recorrido por la vida y carrera de Israel Galván, desde sus comienzos como niño bailaor hasta su consolidación como una de las figuras más innovadoras del flamenco contemporáneo.

  1. Aguas oscuras

EE UU. 2019. 126 min. Drama. Director: Todd Haynes. Intérpretes: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, Victor Garber, Bill Camp, William Jackson Harper.

22.00 horas. La 1 Inspirada en una impactante historia real. Un tenaz abogado (Mark Ruffalo) descubre el oscuro secreto que conecta un número creciente de muertes y enfermedades con una de las corporaciones más grandes del mundo. En el proceso arriesga su futuro, su trabajo y hasta su propia familia para sacar a la luz la verdad.

Otras películas para ver este domingo

- 'Freaks', a las 11.35 horas, en Paramount Network.

- 'El extranjero', a las 13.40 horas, en Paramount Network.

- 'El turismo es un gran invento', a las 14.40 horas, en Trece.

- 'Cuatro noches de boda', a las 16.25 horas, en Trece.

- 'Cobra, el brazo fuerte de la ley', a las 22.30 horas, en Trece.

