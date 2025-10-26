La comedia con la que Jack Nicholson ganó un Oscar se emite este domingo en televisión: «Imprescindible y deliciosa»
Consulta toda la oferta de películas que pueden verse en abierto este 26 de octubre
Valencia
Domingo, 26 de octubre 2025, 01:05
Sus dos protagonistas ganaron el Oscar: mejor actriz y mejor actor principal. Y es que si por algo es memorable 'Mejor... imposible' es por las actuaciones estelares de Helen Hunt y Jack Nicholson, que perfilan unos personajes memorables. James L. Brooks dirige y escribe esta comedia que retrata las miserias humanas. Fue tildada por la crítica como «imprescindible y deliciosa». Se emite este domingo por la noche en La 1.
Estas son las películas que se emiten en abierto durante esta jornada:
-
Mejor... imposible
EE UU. 1997. 138 min. Comedia. Director: James L. Brooks. Intérpretes: Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear y Cuba Gooding Jr.
22.00 horas. La 1 Melvin Udall, un escritor obsesivo y maniático, es uno de los seres más desagradables que uno pueda tener como vecino. Pero, un buen día, tiene que hacerse cargo de un perro al que odia a muerte, y su presencia le ablandará el corazón.
-
Los juegos del hambre
EE UU. 2012. 142 min. Comedia. Director: Gary Ross. Intérpretes: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks y Donald Sutherland.
15.35 horas. Paramount Network Panem recluta cada año a dos jóvenes de cada uno de los 12 distritos para que luchen en un combate a muerte. Katniss se ve obligada a presentarse voluntaria al torneo para evitar que su hermana pequeña tenga que participar en estos juegos en los que las posibilidades de volver con vida son mínimas.
-
El hombre que no quería bailar
España. 2025. 115 min. Documental. Director: Arantxa Vela Buendía y Luis Miguel González Cruz. Intérpretes: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks y Donald Sutherland.
22.30 horas. La 2 Un recorrido por la vida y carrera de Israel Galván, desde sus comienzos como niño bailaor hasta su consolidación como una de las figuras más innovadoras del flamenco contemporáneo.
-
Aguas oscuras
EE UU. 2019. 126 min. Drama. Director: Todd Haynes. Intérpretes: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, Victor Garber, Bill Camp, William Jackson Harper.
22.00 horas. La 1 Inspirada en una impactante historia real. Un tenaz abogado (Mark Ruffalo) descubre el oscuro secreto que conecta un número creciente de muertes y enfermedades con una de las corporaciones más grandes del mundo. En el proceso arriesga su futuro, su trabajo y hasta su propia familia para sacar a la luz la verdad.
Otras películas para ver este domingo
- 'Freaks', a las 11.35 horas, en Paramount Network.
- 'El extranjero', a las 13.40 horas, en Paramount Network.
- 'El turismo es un gran invento', a las 14.40 horas, en Trece.
- 'Cuatro noches de boda', a las 16.25 horas, en Trece.
- 'Cobra, el brazo fuerte de la ley', a las 22.30 horas, en Trece.