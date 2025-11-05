La cinta erótica que se emite este jueves en televisión junto a un thriller de Antonio Banderas

Sara Bonillo Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:38 Comenta Compartir

Si cada día te enfrentas a la ardua tarea de tener que decidir qué película ver entre las decenas y decenas que ofrecen las plataformas en streaming y pierdes tiempo intentado elegir la adecuada, debes saber que cada día los canales generalistas de la TDT ofrecen una gran variedad de títulos para los amantes del séptimo arte que no tienen nada que envidiar. Y lo que es mejor, en abierto y de consumo totalmente gratuito.

Concretamente, para este jueves 6 de noviembre, la parrilla de televisión programa títulos para todos los gustos, con lo que no resultará complicado encontrar alguna que nos apetezca ver. Por ejemplo, hoy encontraremos un thriller protagonizado por Antonio Banderas y una famosa cinta erótica basada en la sagra Crepúsculo para aquellos a los que les guste trasnochar.

Pero esta no es toda la oferta disponible. Consulta aquí todas las películas que puedes ver este jueves:

1 Be Mad 03.11 horas Cincuenta sombras más oscuras

- Año: 2017

- Dirección: James Foley.

- Intérpretes: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Bella Heathcote, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini y Bruce Altman.

- Sinopsis: Christian Grey intenta convencer a Ana Steele de que vuelva a formar parte de su vida, pero ella exige un nuevo acuerdo antes de aceptar. La pareja recupera progresivamente la confianza, pero la aparición de algunas figuras del pasado de Christian hace peligrar sus esperanzas de compartir el futuro.

2 Be Mad 05.00 horas Asesinos internacionales

- Año: 2017

- Dirección: Taran Killam.

- Intérpretes: Arnold Schwarzenegger, Cobie Smulders, Allison Tolman, Hannah Simone y Taran Killam.

- Sinopsis: Un grupo de excéntricos asesinos internacionales se ve obligado a colaborar con Gunther, el mejor homicida del mundo y también el más arrogante. Por eso deciden acabar con su vida, pero Gunther parece ir siempre un paso por delante.

4 Paramount 22.00 horas El Leñador

- Año: 2018

- Dirección: Lin Oeding.

- Intérpretes: Jason Momoa, Garret Dillahunt, Jill Wagner, Stephen Lang, Sasha Rossof, Sala Baker, Fraser Aitcheson, Teach Grant, Glenn Ennis y Todd Scott.

- Sinopsis: El leñador Joe Braven debe defender a su familia de un peligroso grupo de traficantes de droga cuyo alijo fue escondido en su cabaña de forma fortuita.

3 La Sexta 22.45 horas El Protector

- Año: 2022

- Dirección: Richard Hughes.

- Intérpretes: Antonio Banderas, Mojean Aria, Kate Bosworth, Zolee Griggs y Natalie Burn.

- Sinopsis: Cuda, un sicario de la mafia de Miami, atraviesa un momento complicado. Tras la ostentación, el glamour, los coches rápidos y los sueños de neón, se esconde un oscuro submundo. Cuda trabaja para Estelle, dueña de un club de striptease, que controla los bajos fondos de la ciudad. Estelle decide juntar a Cuda con Stray, un joven luchador callejero. Juntos, y desde el Plymouth Barracuda de Cuda, patrullan las calles de Miami.

Tras conocer a Billie, una adolescente fugitiva que le recuerda a su hija, los sentimientos y el mundo de Cuda dan un vuelco cuando la joven es secuestrada por la red de tráfico de personas dirigida por Estelle y que los abusos a los que se someten a los prisioneros son retransmitidos en directo a través de la dark web. Todo esto hace que Cuda abandone la organización criminal para la que tanto tiempo ha trabajado.

A pesar de su sangre fría, su corazón le impide seguir siendo parte fundamental de la mafia liderada por Estelle. Cuda emprende una misión de rescate en solitario y se enfrenta a Estelle en una sanguinaria lucha en la que además se pone a prueba la lealtad de Stray.

5 La 2 23.25 horas Operación: huracán

- Año: 2018

- Dirección: Rob Cohen.

- Intérpretes: Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten, Ralph Ineson, Melissa Bolona, Ben Cross, Jamie Andrew Cutler, Christian Contreras, Jimmy Walker y Ed Birch.

- Sinopsis: Will es un meteorólogo del gobierno que sigue al huracán Tammy, la tormenta más feroz de la historia de Estados Unidos, que se dirige a Gulfport, Alabama. Durante la evacuación de la población local, el Departamento del Tesoro estadounidense corre a contrarreloj para destruir 600 millones de dólares en billetes antiguos antes de que llegue Tammy, pero no son los únicos que tienen planes para ese dinero.