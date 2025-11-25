El chef José Andrés desvela cuál es la 'joya' de nuestra gastronomía: «Para mí, es el plato nacional español» El reputado cocinero está considerado uno de los grandes embajadores de la gastronomía de nuestro país

Mario Lahoz Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 18:12 Comenta Compartir

'El Hormiguero' continúa con la programación semanal con la mirada puesta en el ránking de audiencias de su franja horaria por el que pelea el liderato con otros programas de entretenimiento como 'La Revuelta' de David Broncano.

Para este martes, el programa presentado por Pablo Motos recibe la visita de uno de los cocineros más ilustres del panorama nacional. Nacido en Oviedo, el chef José Andrés (56 años) está considerado uno de los grandes embajadores de la comida española.

Fundador del grupo ThinkFoodGroup y la ONG World Central Kitchen, ha recibido numerosos reconocimientos internacionales por su labor solidaria y su capacidad de llevar la gastronomía más allá de los fogones.

Hoy nos acompaña ¡@chefjoseandres! Chef, emprendedor y héroe en tantas emergencias con 'World Central Kitchen'. Viene a presentarnos su nuevo libro ‘Cambia la receta’ #JoséAndrésEH pic.twitter.com/DrIgPQUDFi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 25, 2025

José Andrés es un gran abanderado de la cocina española. De hecho, promueve la gastronomía nacional vaya donde vaya y si hay una voz autorizada para enumerar cuáles son los platos que podrían representar la gastronomía nacional por el mundo es la suya.

A pesar de lo que muchos puedan pensar, la receta escogida por el chef es una comida tradicional que suele pasar desapercibida en este tipo de debates o elecciones, las judías verdes con patatas.

Puede parecer un plato humilde a simple vista, pero para el chef internacional es uno de los platos más completos del recetario español. «A las judías hay que quitarles siempres los extremos, ambas partes. Tanto la parte más dura como la que une la vaina con la planta», desvela señalando que la clave está en su preparación.

A continuación, también recorta el filamento del borde. «Aunque la estés hirviendo 20 o 30 minutos, este filamento va a segur estando duro siempre», argumenta. A partír de ahí, comienza la cocción. A los 8 minutos, el chef añade las judías peladas y sal. «De esa forma las patatas ya comienzan a coger sabor», explica.

Una vez cocinadas, las deja reposar unos minutos y las sirve con un poco de agua de cocción. Para finalizar, añade jamón serrano en tiras finas, un poco de perejil fresco y un toque de pimentón dulce de la Vera.

José Andrés regresa a 'El Hormiguero' para compartir cómo está viviendo esta etapa de su vida, marcada por nuevos proyectos gastronómicos y por el crecimiento internacional de su organización, World Central Kitchen. Además, presentará su nuevo libro, 'Cambia la receta'.