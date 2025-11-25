Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo La manifestación por el 25N toma las calles de Valencia
Logo Patrocinio
El chef Jose Andres, en imagen de archivo. HBO

El chef José Andrés desvela cuál es la 'joya' de nuestra gastronomía: «Para mí, es el plato nacional español»

El reputado cocinero está considerado uno de los grandes embajadores de la gastronomía de nuestro país

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:12

Comenta

'El Hormiguero' continúa con la programación semanal con la mirada puesta en el ránking de audiencias de su franja horaria por el que pelea el liderato con otros programas de entretenimiento como 'La Revuelta' de David Broncano.

Para este martes, el programa presentado por Pablo Motos recibe la visita de uno de los cocineros más ilustres del panorama nacional. Nacido en Oviedo, el chef José Andrés (56 años) está considerado uno de los grandes embajadores de la comida española.

Fundador del grupo ThinkFoodGroup y la ONG World Central Kitchen, ha recibido numerosos reconocimientos internacionales por su labor solidaria y su capacidad de llevar la gastronomía más allá de los fogones.

José Andrés es un gran abanderado de la cocina española. De hecho, promueve la gastronomía nacional vaya donde vaya y si hay una voz autorizada para enumerar cuáles son los platos que podrían representar la gastronomía nacional por el mundo es la suya.

A pesar de lo que muchos puedan pensar, la receta escogida por el chef es una comida tradicional que suele pasar desapercibida en este tipo de debates o elecciones, las judías verdes con patatas.

Puede parecer un plato humilde a simple vista, pero para el chef internacional es uno de los platos más completos del recetario español. «A las judías hay que quitarles siempres los extremos, ambas partes. Tanto la parte más dura como la que une la vaina con la planta», desvela señalando que la clave está en su preparación.

Noticias relacionadas

El teclista de Camela desvela el sufrimiento del Dioni por su estado de salud: «Ha llorado mucho, no hay tratamiento»

El teclista de Camela desvela el sufrimiento del Dioni por su estado de salud: «Ha llorado mucho, no hay tratamiento»

Uno de los mejores cocineros de España visita 'El Hormiguero' para presentar su nuevo proyecto fuera de los fogones

Uno de los mejores cocineros de España visita 'El Hormiguero' para presentar su nuevo proyecto fuera de los fogones

En 3 días se estrena el final de la serie más esperada de Netflix

En 3 días se estrena el final de la serie más esperada de Netflix

A continuación, también recorta el filamento del borde. «Aunque la estés hirviendo 20 o 30 minutos, este filamento va a segur estando duro siempre», argumenta. A partír de ahí, comienza la cocción. A los 8 minutos, el chef añade las judías peladas y sal. «De esa forma las patatas ya comienzan a coger sabor», explica.

Una vez cocinadas, las deja reposar unos minutos y las sirve con un poco de agua de cocción. Para finalizar, añade jamón serrano en tiras finas, un poco de perejil fresco y un toque de pimentón dulce de la Vera.

José Andrés regresa a 'El Hormiguero' para compartir cómo está viviendo esta etapa de su vida, marcada por nuevos proyectos gastronómicos y por el crecimiento internacional de su organización, World Central Kitchen. Además, presentará su nuevo libro, 'Cambia la receta'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  3. 3 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  4. 4 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
  5. 5

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  6. 6 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  7. 7 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»
  8. 8

    Los pilares de la discordia
  9. 9 Multitudinaria reyerta en Albal con un centenar de implicados
  10. 10 Detienen a un camionero drogado por el atropello mortal de un anciano en Algemesí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El chef José Andrés desvela cuál es la 'joya' de nuestra gastronomía: «Para mí, es el plato nacional español»

El chef José Andrés desvela cuál es la &#039;joya&#039; de nuestra gastronomía: «Para mí, es el plato nacional español»