Los celos estallan en 'La isla de las tentaciones' con la elección de las primeras citas: «Si hablas con él, se acabó» El programa emite una nueva entrega cargada de acercamientos y encontronazos entre las parejas

Tamara Villena Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:07 | Actualizado 23:27h.

'La isla de las tentaciones' ha vuelto por todo lo alto a Telecinco, con una emisión intensiva de tres entregas semanales que arrancará a las 21.45 los lunes con un programa con su duración habitual, y los martes y miércoles con dos emisiones más reducidas. Si la novena temporada comenzaba con la llegada de las parejas y los solteros a República Dominicana, en el programa del martes ya hemos visto cómo las emociones estallaban y los reproches no se hacían de esperar.

La primera fiesta en Villa Playa no defraudó y los chicos hicieron sonar la alarma hasta dos veces, haciendo que sus novias no pudieran contener la sorpresa e indignación tras escuchar que alguno de sus parejas había saltado los límites. Así que la primera ronda de confrontación entre ellos se esperaba tensa, y no fue para menos. Además de gritos y un mal ambiente más que palpable, Sandra Barneda tuvo que intervenir para controlar a Claudia, que se saltaba las normas para acercarse a su pareja a pedirle explicaciones. Además, la incorporación de Mari, una ex de Gilbert, complica ahora las cosas todavía más para la pareja.

No es el único rostro nuevo en la isla, ya que también se han incorporado al programa tres solteros VIP que entran a formar parte de la experiencia en Villa Playa y Villa Montaña: Gerard, Erika y Barranco, que llegan dispuestos a hacer caer en la tentación a los protagonistas.

Este miércoles, el programa también arrancaba con alta dosis de tensión, con una primera alarma sonando en Villa Montaña por Claudia, que seguía con rencor hacia su novio. Al rato volvía a sonar una segunda alarma, ya que después de que Claudia tuviera un acercamiento en la piscina con Aitor, Gerard también se ponía las pilas para tontear con ella, dejando a Gilbert molesto: «El problema es que ella fuera hace lo que le da la gana y si lo hago yo…», aseguraba.

La tentación iba a más en Villa Montaña y esta vez la alarma sonaba de nuevo por Sandra, que protagonizaba un acercamiento en la piscina con Andrea. Juanpi no dudaba que podía ser su novia, que en el programa anterior se marchó notablemente enfadada.

Más tarde, durante el reencuentro de las parejas con los solteros, llegaba el momento de la primera elección de citas, una de las partes del programa que más tensión genera en los protagonistas. Nada más empezar, Sandra Barneda ha tenido que intervenir cuando Rodri ha intentado de acercarse a Helena para hablar con ella.

Mientras, Nieves y Lorenzo no dejaban de echarse reproches de fondo, Almudena se derrumba por completo ante Darío, incapaz de verle con otras chicas. Su novio, incómodo por verla tan dolida, le prometía comportarse pero le pedía a ella que se dejase llevar y mostrase su verdadera personalidad.

La tensión entre Nieves y Lorenzo seguía creciendo hasta el punto que ella se marchaba del encuentro después de que su novio le prohibiese hablar con Barranco: «Si hablas con él, se acabó», le decía él. «No se fía de mi, yo me piro», decía ella al marcharse a la playa, mientras su novio corría tras ella y la presentadora salía detrás de ellos para poner calma. Un momento que el resto han aprovechado para también saltarse las normas y acercarse a sus parejas. «Chicos, habéis decidido todos estar aquí. El próximo que se salte la norma se va», les reprendía Sandra Barneda.

Después, tras la despedida, era Sandra quien corría hacia Juanpi para echarle en cara que estuviera esquivo durante el reencuentro: «¿Me puedes decir algo antes de irme? Ni me has mirado», le reprochaba, mientras él le pedía que estuviera tranquila y le decía que la quería.

Tras despedirse y después de elegir a sus primeras citas, todos volvían a las villas para disfrutar de la primera fiesta temática, una noche en la que se acentuaban los acercamientos y las conexiones. Tanto es así que en el avance del próximo episodio veremos a varios concursantes caer y activar las alarmas, como Gilbert y Claudia, que ambos se meten en la habitación con sus tentaciones.

Primeras citas de las chicas

- Claudia - Gerard

- Sandra - Andrea

- Almudena - Borja

- Helena - Iñaki

- Nieves - Aitor

Primeras citas de los chicos

- Gilbert - Noelia

- Juanpi - Érika

- Darío - Cristina

- Rodri - Olatz

- Lorenzo - Eva