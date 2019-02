«Venezuela merece ser libre» Carlos Baute se cambia de sexo y trae la salsa de Celia Cruz en 'Tu cara me suena'. / A3 Carlos Baute El cantante venezolano es uno de los cinco finalistas de 'Tu cara me suena' (Antena 3). «Me ha ido mejor con personajes más alejados de mi estilo» JULIÁN ALÍA Madrid Jueves, 7 febrero 2019, 02:15

«Por agradecimiento a España», Carlos Baute (Caracas, Venezuela, 44 años) se juega el viernes, a las 22:10 horas, en directo, en Antena 3, la final de la séptima edición de 'Tu cara me suena' con una imitación de Manolo Escobar, aunque aún no ha desvelado la canción. «Es un personaje que está muy lejos de mí. Yo no tengo ni idea de cantar ese estilo de música, con ese deje, pero espero que todos lo disfruten y que lo pasen bien», comenta el cantante venezolano, que se enfrenta a Soraya Arnelas ( 'Never Enough' de El Gran Showman), Mimi Doblas ('You and I', de Lady Gaga), María Villalón ('Ojos verdes', de Pasión Vega) y Jordi Coll ( 'Keep Faith', de Bon Jovi).

«Entendí el programa en la última parte, en la recta final», bromea Baute, que ha materializado una espectacular remontada en las últimas semanas, con triunfo en las tres últimas galas. Y con mención especial a su país natal en la semifinal.

- ¿Cómo está viviendo la situación de Venezuela?

- Con mucho optimismo y mucha esperanza. Hemos visto una luz en el túnel en el que estamos encerrados. Creo que nos lo merecemos. Venezuela merece ser libre, ser democrática, y salir del régimen narcocastrista totalitario en el que está. Esperemos que sea de la mejor manera, que no haya una intervención militar internacional, ni sangre, sino que sea por votación y como debe ser.

- ¿Y el tema de los dos presidentes?

- Yo reconozco por completo como legítimo a Juan Guaidó, y el ilegítimo y el que ha dado un golpe de Estado ha sido el señor (Nicolás) Maduro, que se autoproclamó presidente el día 10 de enero, cuando acaba su mandato, por no ir a elecciones. La Constitución dice que quien debe presidir un país cuando hay un presidente ilegítimo, como lo es el señor Maduro, que no es venezolano, sino colombiano, es el presidente de la Asamblea (Nacional de Venezuela). Es absolutamente constitucional y legal. Muchos países y potencias ya le han dado el reconocimiento a Guaidó, y eso es algo que antes no había ocurrido.

-Se ha metido en la final con una remontada espectacular. ¿Se lo esperaba?

-La verdad es que no. Me ha sorprendido y estoy encantado de la experiencia. Al principio quería que me tocase algún latino, porque pensaba lo iba a bordar. Y ha sido ahí cuando peor me iba, porque yo soy superlatino y al final me salía lo mío. Me ha ido mejor con personajes más alejados de mi estilo como Bruno Mars o Fred Astaire, que me ha parecido el más difícil hasta ahora. Creo que cuando te tocan esos personajes es cuando más estudias y más te preparas, porque te sientes menos confortable.

-¿Qué actuación ha disfrutado más?

-Qué difícil. Imposible decir una. La de la película 'Coco', Cardi B, Bruno Mars. me enamoraba de cada personaje. Todos tienen lo suyo. Ricky Martin también, que su canción la sentí muy mía. Seguramente por eso lo hice mal, porque la llevé a mi terreno, pero lo sentía así. La de Michael Jackson es la que más he disfrutado bailando, pero cantando. es imposible. Con Juan Gabriel me sorprendí muchísimo. Es un icono de Latinoamérica, y haber hecho esa canción fue un súper reto. Además, él me llamó hace años para colaborar en un disco y no lo pude hacer. En esa canción había mucha responsabilidad porque al final no pudimos conseguirlo porque él se fue de este mundo. Intenté hacerle honor con esa canción, y además gané. Pensaba: 'Guay, qué bonito'. Esa noche fue muy especial.

-¿A quién veía como favorito durante el programa?

-A María (Villalón) y a Soraya siempre. Soraya tiene una voz perfecta y me he enamorado de su talento. Mimi tampoco me sorprendería que ganase. Y bueno, Jordi, que me encanta, y que en las últimas actuaciones lo ha hecho muy bien. Quizá dependa más de los personajes que de cualquier otra cosa. A María no la conocía y me ha impactado. Los que estamos arriba ya tenemos una carrera, incluso Mimi, que es muy joven pero la está rompiendo, y quizá a María le falta ese empujón. Ojalá ganase ella. Sería muy lindo que el público la eligiera.