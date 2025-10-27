'Callejeros' entra en los pueblos de la zona cero de la dana El programa se emite en la cadena Cuatro y en la plataforma Mediaset Infinity

Andoni Torres Valencia Lunes, 27 de octubre 2025, 23:11 | Actualizado 23:21h.

'Callejeros' emitirá, en una nueva entrega en la cadena Cuatro, un especial sobre la dana, uno de los mayores desastres naturales -si no el que más, hablando en términos de víctimas- de la historia de España. El programa, bajo la dirección de Nacho Medina, hablará con testigos que sufrieron en primera persona todo lo ocurrido en Valencia hace un año, arrasando parte de la provincia.

El programa tratará de averiguar si la vida podrá volver a ser como antes de la tragedia. Callejeros se emitirá el próximo miércoles, a las 23.00 horas, en la cadena Cuatro y en la plataforma Mediaset Infinity.

El programa 'Callejeros' regresó a la parrilla de Cuatro el pasado miércoles 8 de octubre. En sus nuevas entregas, el equipo de reporteros y cámaras del programa recorrerá diversos lugares de España para abordar cuestiones tan relevantes como la salud mental, la violencia machista, el éxodo urbano de quienes deciden empezar una nueva vida en el campo, el trabajo de quienes velan por salvar vidas o la dura realidad de las personas que se ven obligadas a dormir en la calle.

Al frente del formato está el periodista Nacho Medina (Madrid, 51 años), uno de los reporteros más conocidos de este programa, producido por Mediaset en colaboración con Señor Mono, que en noviembre cumple veinte años de su estreno.