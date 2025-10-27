Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cupón Diario de la ONCE premia con 1.865.000 euros un municipio popular por los toros, dos localidades de la capital y otras tres provincias
Logo Patrocinio
Cuatro

'Callejeros' entra en los pueblos de la zona cero de la dana

El programa se emite en la cadena Cuatro y en la plataforma Mediaset Infinity

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:11

Comenta

'Callejeros' emitirá, en una nueva entrega en la cadena Cuatro, un especial sobre la dana, uno de los mayores desastres naturales -si no el que más, hablando en términos de víctimas- de la historia de España. El programa, bajo la dirección de Nacho Medina, hablará con testigos que sufrieron en primera persona todo lo ocurrido en Valencia hace un año, arrasando parte de la provincia.

El programa tratará de averiguar si la vida podrá volver a ser como antes de la tragedia. Callejeros se emitirá el próximo miércoles, a las 23.00 horas, en la cadena Cuatro y en la plataforma Mediaset Infinity.

El programa 'Callejeros' regresó a la parrilla de Cuatro el pasado miércoles 8 de octubre. En sus nuevas entregas, el equipo de reporteros y cámaras del programa recorrerá diversos lugares de España para abordar cuestiones tan relevantes como la salud mental, la violencia machista, el éxodo urbano de quienes deciden empezar una nueva vida en el campo, el trabajo de quienes velan por salvar vidas o la dura realidad de las personas que se ven obligadas a dormir en la calle.

Al frente del formato está el periodista Nacho Medina (Madrid, 51 años), uno de los reporteros más conocidos de este programa, producido por Mediaset en colaboración con Señor Mono, que en noviembre cumple veinte años de su estreno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  3. 3 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
  4. 4 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  5. 5

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes
  6. 6

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  7. 7 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  8. 8

    El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir
  9. 9 El asesino en serie Ferrándiz «tiene un futuro complicado» tras salir del anonimato
  10. 10

    Mompó no cierra la puerta a ser candidato a la Generalitat: «No lo sé, no tengo ni idea»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'Callejeros' entra en los pueblos de la zona cero de la dana

&#039;Callejeros&#039; entra en los pueblos de la zona cero de la dana