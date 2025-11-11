Broncano se pronuncia tras el éxito de audiencia en 'La Revuelta' con la visita de Rosalía El programa consiguió una cifra histórica con la entrevista de la popular cantante catalana

Todos los ojos estaban anoche puestos en 'La Revuelta' tras conocerse que la mismísima Rosalía acudiría al programa de David Broncano a presentar su último álbum, 'Lux', un trabajo con el que la catalana ha conseguido los elogios de la crítica a nivel mundial y ha roto récords, consiguiendo el mayor debut femenino hispano y más de 20 millones de visualizaciones.

La artista no solo acudía al programa de RTVE, sino que protagonizaba un spot previo a la entrevista que ha sido tan comentado en redes como su propia participación en el programa. Y no era para menos, porque el formato de Broncano conseguía reunir a algunos de los rostros más conocidos del país, como Almodóvar, Los Javis, Carmen Machi, La Zowi, Alexia Putellas, los Estopa o Manuela Carmena, en una especie de comunidad de vecinos muy particular.

«Quiero agradecer porque vinieron también todos a grabar el programa», decía David Broncano al inicipio de la emisión de este martes. La visita de la catalana dejó una cifra de récord en 'La Revuelta', que llegaba a su máximo histórico, superando los 2,7 millones de espectadores. El formato alcanzaba nada menos que un 20,4% de cuota de pantalla, con un minuto de oro a las 23:11 en el que vieron la entrevista más de tres millones de espectadores.

Un éxito con el que 'La Revuelta' se situaba nada menos que cinco puntos por encima de su principal competencia, 'El Hormiguero' y por el que la invitada de este martes, la presentadora Paula Vázquez, no dudaba en felicitar al presentador nada más llegar: «Enhorabuena, qué programa. Ese plano secuencia», decía la gallega.

Broncano le agradecía y daba detalles sobre cómo consiguieron ese plano todos juntos: «Salió de una vez, te lo juro. Lo leímos todos juntos a la vez. Hicimos un intento y lo grabamos todos otra vez por si acaso, pero es que son todos unos profesionales. Salió todo encajado ayer», reconocía el presentador, a lo que su compañera coincidía: «Y tanto, un 20% eh. Enhorabuena».