Blanca Suárez, sobre la ansiedad que le produce no tener proyectos previstos: «No voy a volver a trabajar nunca, no me van a llamar jamás» La actriz visita 'El Hormiguero para presentar el estreno de la segunda temporada de 'Respira' junto a Manu Ríos

M. Lahoz Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:08 Comenta Compartir

'El Hormiguero' sigue con su programación semanal con el foco puesto en la batalla por liderar las audiencias que mantiene desde hace tiempo con 'La Revuelta' de David Broncano. Tras la visita de Taburete, el espacio de Antena 3 tiene el placer de recibir este miércoles a Blanca Suárez y Manu Ríos.

Los dos actores visitan el plató de las hormigas para presentar la segunda temporada de 'Respira', que se estrena el 31 de octubre en Netflix. Nacido en Ciudad Real, Manu Ríos (26 años) despegó con sus vídeos virales cantando. Su potente voz y grandes dotes para la actuación le llevaron a formar parte de la serie 'Élite', en la que dio el gran salto.

Natural de Madrid, Blanca Suárez (37 años) es una actriz muy consolidada dentro del cine español. La intérprete de la capital se dio a conocer en 'El Internado' y desde ese momento no le han faltado proyectos.

💉 Manu Ríos y @blancasuarezweb nos adelantan los secretos de la nueva temporada de ‘Respira’, que llega a @NetflixES el 31 de octubre #BlancaManuEH pic.twitter.com/7zY4aizxT7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 22, 2025

Blanca Suárez es una asidua es en el programa presentado por Pablo Motos. De hecho, la última visita de la intérprete madrileña fue en marzo de este mismo año. En aquella ocasión, Suárez desveló la inseguridad y ansiedad que le provoca la posibilidad de pasar una etapa de desempleo.

El presentador le preguntó si, siendo una actriz ya reconocida, había pasado por una situación de poca actividad. «Sí, pero por suerte han sido muy leves y con una estabilidad muy tranquila. Pero si es verdad que hay veces que no llegan proyectos o es un momento de más calma y te empiezas a hacer millones de preguntas», confesó la actriz.

Blanca Suárez explicó que, según finaliza un proyecto, si no tiene otro ya previsto se empieza a poner nerviosa. «Antes, podía pensar: 'Bueno, tengo el verano libre, genial'. Pero no, no, la cabeza se va a 'No voy a volver a trabajar nunca, ya se ha pasado. No me vuelven a llamar jamás. Nunca jamás», desveló.

Pero el bucle del desempleo es un bucle infinito y Blanca Suárez se matrca el propósito de no verse envuelta en él.

«Se te olvida el momento ese de paranoia que ayer tenías y dices, bueno, la siguiente vez que me pase no voy a caer en esto, no voy a caer en las alarmas, en las alertas, y acabas cayendo. Y te vuelves a cagar de miedo», concluyó la actriz.