Bertín Osborne explica por qué su hijo ha tenido que ser operado de nuevo El presentador repasó su trayectoria vital y profesional en 'Sábado Deluxe' LAS PROVINCIAS Domingo, 17 febrero 2019, 15:25

Bertín acudió a 'Sábado Deluxe' para repasar su trayectoria profesional y sentimental y para opinar sobre otros asuntos como la política actual. También habló de su hijo Kike, que ha tenido que volver a someterse a una intervención quirúrgica. El cantante y su mujer, Fabiola, se han volcado en él, que padece parálisis cerebral. «Él no llora ni se queja, siempre está besándote y abrazándote», aseguró el artista.

«Tras pasar una larga operación para recuperar movilidad en las piernas le quitaron la escayola y tenía el fémur roto», explicó. «Fabiola y yo somos muy optimistas con Kike, porque a veces no nos queda más remedio. Lo que me preocupa es cuando no esté yo, eso me da terror, qué será de él... Eso no me deja dormir por las noches», confesó emocionado.