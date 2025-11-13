Belén Esteban regresa a TVE después de 'La familia de la tele' Será parte del casting del nuevo concurso de repostería de la cadena pública

A. Pedroche Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:18 | Actualizado 14:27h. Comenta Compartir

Hace apenas unos meses que Televisión Española canceló 'La familia de la tele'. El programa estaba producido por los creadores de 'Sálvame' y la intención era que ocupara el hueco que dejó el mítico espacio de Telecinco. Para conseguirlo ficharon a algunos miembros: María Patiño, Kiko Matamoros, Lydia Lozano o Belén Esteban. La 'princesa del pueblo' se mostró muy dolida por lo malos datos de audiencia. Finalmente la cadena pública decidió cancelarlo. Ahora han decidido contar con ella para su nuevo concurso.

En septiembre, la Corporación anunció la compra de los derechos de 'Top Chef', una marca emitida ya en su día por Atresmedia, para sumar un nuevo programa de repostería a su parrilla. De nuevo será con famosos, al igual que 'Bake Off', y volverá a estar producida por Boxfish. Para conseguir llamar la atención de la audiencia han fichado a Belén Esteban como su gran estandarte.

José Pablo López, actual presidente de RTVE, vuelve a insistir de nuevo con ella. Hay que recordar que López ya intentó fichar a Belén Esteban como jurado de 'Baila como puedas'. Aquello ocurrió hace ahora dos años. Sin embargo, la por entonces presidenta interina Elena Sánchez decidió de forma unilateral vetar su nombre.

No es el primer talent en el que participará Belén Esteban. Ya estuvo en 'Más que baile' en 2010 y consiguió ganar. Ahora estará acompañada de un casting de lujo. Los personajes van desde el mundo de la interpretación y la farándula hasta los creadores de contenido.

El carismático y todoterreno Antonio Resines también ha aceptado la oferta para participar en el programa. Lo mismo que Mariano Peña, el mítico Mauricio Colmenero de 'Aída'. La hermana de Georgina, Ivana Rodríguez, y el exfutbolista Tote Fernández completan el cupo de influencers.

Destaca también el nombre de Marina Castaño, la viuda del Nobel Camilo José Cela. Del universo de 'Operación Triunfo' están Roi Méndez y Natalia Rodríguez. Completan el casting la artista drag Samantha Ballestines, la actriz Eva Isanta (la Cuqui de 'La que se avecina'), el ex de 'La Promesa' Alejandro Vergara, y la deportista Desirée Vila.