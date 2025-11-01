Bárbara Rey sufre un accidente que le obliga a abandonar entre lágrimas 'Bailando con las estrellas' La vedette ha tenido una lesión que no le permite continuar

Telecinco emitía este sábado una nueva gala de 'Bailando con las estrellas', que arrancó con la triste noticia de la lesión de Bárbara Rey, que no pudo estar en plató y tuvo que conectar desde su casa. La vedette sufrió un problema muscular ensayando y no ha podido recuperarse.

Pese a que el programa le ofreció batirse en duelo con Sara la próxima semana, Bárbara Rey renunció porque cree que no estará en condiciones. Por lo tanto, ya no continuará en el concurso: «Estoy muy orgullosa de haber participado en un programa como este. Quiero que Sara siga y se lo merece. Si teníamos que competir teníamos que hacerlo en persona. No me siento en forma para ello», aseguraba.

Desde Telecinco emitían las imágenes del percance de la concursante, que rompía a llorar tras lo sucedido. «Para que ella se queje, algo heavy se habrá hecho. Que la lleven al médico y la miren bien», señalaba su bailarín Abel Gil.

El joven también estaba desconsolado ante la baja de su compañera, que le dedicaba unas emotivas palabras: «No quiero verte triste, no quiero verte mal. Tú tienes que estar mejor porque eres un ser maravilloso, eres un amor.

