'Bailando con las estrellas' sorprende con una doble eliminación este sábado El programa vive hoy su semifinal

J.Zarco Valencia Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:03

'Bailando con las estrellas' llega a su recta final y este sábado vivía la semifinal en su gala número 11. Tania Medina y Nona Sobo debían enfrentarse al inicio del programa para ver quién de las dos logra acompañar a Jorge González, Nerea Rodríguez, Blanca Romero y Anabel Pantoja en busca de un hueco en la final.

Sin embargo, la emisión de este sábado iba con sorpresa puesto que Jesús Vázquez ha anunciado que además de despedir a uno de los nominados, también se marcharía otro al final de la gala. Además, Valeria Mazza ha explicado que deberán actuar todos los concursantes por partida doble.

'Bailando con las estrellas' está siendo muy exigente para sus concursantes, hasta el punto de que Bárbara Rey tuvo que abandonar por una lesión. Esta semana, Anabel Pantoja comunicaba que su continuidad también estaba en duda por un esguince de ligamento interno: «Me lesioné con tanto baile de rodillas y el domingo me levanté con la rodilla como una pelota sin poder apoyar ni doblar».

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

