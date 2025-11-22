Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos acertantes se reparten 190.000 euros con la Primitiva del sábado, uno de ellos en un municipio de 4.500 habitantes
Logo Patrocinio
Parejas de 'Bailando con las estrellas' Telecinco

'Bailando con las estrellas' sorprende con una doble eliminación este sábado

El programa vive hoy su semifinal

J.Zarco

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:03

Comenta

'Bailando con las estrellas' llega a su recta final y este sábado vivía la semifinal en su gala número 11. Tania Medina y Nona Sobo debían enfrentarse al inicio del programa para ver quién de las dos logra acompañar a Jorge González, Nerea Rodríguez, Blanca Romero y Anabel Pantoja en busca de un hueco en la final.

Sin embargo, la emisión de este sábado iba con sorpresa puesto que Jesús Vázquez ha anunciado que además de despedir a uno de los nominados, también se marcharía otro al final de la gala. Además, Valeria Mazza ha explicado que deberán actuar todos los concursantes por partida doble.

'Bailando con las estrellas' está siendo muy exigente para sus concursantes, hasta el punto de que Bárbara Rey tuvo que abandonar por una lesión. Esta semana, Anabel Pantoja comunicaba que su continuidad también estaba en duda por un esguince de ligamento interno: «Me lesioné con tanto baile de rodillas y el domingo me levanté con la rodilla como una pelota sin poder apoyar ni doblar».

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tiene autorización para realizar sedaciones por vía intravenosa
  2. 2 Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber
  3. 3 Seis planes gratuitos para hacer este fin de semana en Valencia
  4. 4 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  5. 5

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  6. 6 Balada del río que pasó de monstruo a jardín
  7. 7

    Furor por el vintage en Valencia
  8. 8

    La Tortada de Goerlich será reconstruida en el jardín del Turia
  9. 9

    Valencia se queda sin casas baratas: es la gran ciudad que más pisos de hasta 200.000 euros pierde desde la pandemia
  10. 10

    Cuando Mazón pensó que la salida de Pradas era la solución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias 'Bailando con las estrellas' sorprende con una doble eliminación este sábado

&#039;Bailando con las estrellas&#039; sorprende con una doble eliminación este sábado