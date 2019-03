Arranca 'Bake Off. El gran pastelero'

Cuatro estrena hoy a las 22.45 horas 'Bake Off. El gran pastelero', en el que doce aspirante compiten por convertirse en el mejor pastelero amateur de España y hacerse con los 50.000 euros de premio, aparte de publicar su propio libro de recetas. La adaptación del formato internacional 'The Great British Bake Off' llega al 'prime time' del canal de Mediaset con Jesús Vázquez, y con Betina Montagne, Dani Álvarez y Miquel Guarro como jurado. En cada entrega, los aspirantes tienen que afrontar tres fases diferentes, recibiendo en algunas de ellas la ayuda de expertos como Paco Torreblanca, Alma Obregón y Maestro Takashi.