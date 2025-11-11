Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Feijóo comunica a Pérez Llorca que será el candidato del PP a la investidura como president de la Generalitat
Logo Patrocinio
Andy en su visita a 'El Hormiguero'. Antena 3

Andy estalla y cuenta los motivos de su ruptura con Lucas: peleas y deudas económicas

El ex integrante del dúo gaditano visitó este lunes 'El Hormiguero'

María Gardó

María Gardó

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

Era muy difícil hacer frente a la visita de Rosalía a 'La Revuelta', sin embargo 'El Hormiguero' lo intentó con un invitado potente: Andy en solitario tras su separación de Lucas. El ex integrante del dúo gaditano presentaba su primera canción en solitario, 'Marioneta'. Con la excusa, visitaba el programa de Pablo Motos y allí no se calló sobre todos los motivos de la ruptura del grupo.

«Hemos tenido momentos muy tensos y malos. A Lucas le tengo que agradecer muchísimas cosas. Lo digo a boca llena, pero durante la crisis tuve un problema económico y él me ayudó. Y en pandemia también. En muchos momentos él ha estado a mi lado. Pero no he entendido muchas situaciones», empezó explicando. «Ha sido así desde el principio. Lucas era como tu hermano antes de grabar el primer disco, pero ya, con 'Son de Amores', te llevaste la primera en la boca», resumió Motos.

«Sí, lo que pasa es que no entendía mucho cómo funcionaba el negocio. Lucas era futbolista, venía de la cantera del Cádiz. Él confiaba mucho en mi musicalmente. Con 'Son de Amores' me pidió que hiciera la música del estribillo y en el momento de registrarla, no me puso como coautor«, comentó.

Todo estalló en primavera. «Desde que tuvimos el encontronazo en mayo, que fue una pelea de verdad. Físicamente no nos tocamos, eso sí es verdad, pero fue muy desagradable. Él en el momento me pidió disculpas, pero lo que viví allí no fue de amigos», confesó.

«Vamos a empezar por el principio. Hay una frase tuya que es 'Lucas se llevaba tres partes, la suya, la que me robaba y la que no me daba'», apuntó Motos. Fue entonces cuando Andy aclaró que no tenía pruebas de eso. Sin embargo, dejó caer que no le solía cuadrar el caché que cobraban por bolo. «Es verdad que cuando nosotros salimos de Sony, él se hace cargo de todo. Y claro, yo no veo las cuentas. Cada uno tenía su S.L. Pero en crisis me quedé como el que se está bañando en la playa y tengo que cerrar la mía. A partir de ahí, él lo factura todo y yo no veo los números. Tengo que confiar en su palabra», apuntó.

Noticias relacionadas

El dardo de Leire Martínez a La Oreja de Van Gogh en plena gala de 'OT 2025' que revela los motivos de su salida

El dardo de Leire Martínez a La Oreja de Van Gogh en plena gala de 'OT 2025' que revela los motivos de su salida

'La Revuelta' resucita gracias a Rosalía y firma su mejor dato histórico: las audiencias del lunes en televisión

'La Revuelta' resucita gracias a Rosalía y firma su mejor dato histórico: las audiencias del lunes en televisión

Además, Lucas aseguró que nunca ha visto un céntimo de las escuchas de Spotify o las visualizaciones en Youtube del dúo, salvo los royalties que le quedan desde que se marchó de la discográfica.

Otro de los temas que se abordaron fue el de la nariz de Lucas. «Contó que era porque le operaron y no siguió las indicaciones de los médicos, ¿qué pasó en realidad?», preguntó Motos. «A mí me dijo eso, que no se había hecho las curas. Después fue empeorando y él me seguía contando esa versión, pero no sé realmente la verdad. Tengo mis sospechas igual que todo el mundo», subrayó Andy.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano': «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  5. 5

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  6. 6 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  7. 7 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  8. 8 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  9. 9

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  10. 10 La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Andy estalla y cuenta los motivos de su ruptura con Lucas: peleas y deudas económicas

Andy estalla y cuenta los motivos de su ruptura con Lucas: peleas y deudas económicas