Andy estalla y cuenta los motivos de su ruptura con Lucas: peleas y deudas económicas El ex integrante del dúo gaditano visitó este lunes 'El Hormiguero'

María Gardó Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 11:51 Comenta Compartir

Era muy difícil hacer frente a la visita de Rosalía a 'La Revuelta', sin embargo 'El Hormiguero' lo intentó con un invitado potente: Andy en solitario tras su separación de Lucas. El ex integrante del dúo gaditano presentaba su primera canción en solitario, 'Marioneta'. Con la excusa, visitaba el programa de Pablo Motos y allí no se calló sobre todos los motivos de la ruptura del grupo.

«Hemos tenido momentos muy tensos y malos. A Lucas le tengo que agradecer muchísimas cosas. Lo digo a boca llena, pero durante la crisis tuve un problema económico y él me ayudó. Y en pandemia también. En muchos momentos él ha estado a mi lado. Pero no he entendido muchas situaciones», empezó explicando. «Ha sido así desde el principio. Lucas era como tu hermano antes de grabar el primer disco, pero ya, con 'Son de Amores', te llevaste la primera en la boca», resumió Motos.

«Sí, lo que pasa es que no entendía mucho cómo funcionaba el negocio. Lucas era futbolista, venía de la cantera del Cádiz. Él confiaba mucho en mi musicalmente. Con 'Son de Amores' me pidió que hiciera la música del estribillo y en el momento de registrarla, no me puso como coautor«, comentó.

Todo estalló en primavera. «Desde que tuvimos el encontronazo en mayo, que fue una pelea de verdad. Físicamente no nos tocamos, eso sí es verdad, pero fue muy desagradable. Él en el momento me pidió disculpas, pero lo que viví allí no fue de amigos», confesó.

Andy cuenta sin filtros toda la verdad sobre su relación con Lucas #AndyEH pic.twitter.com/vZmxs4xXA2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 10, 2025

«Vamos a empezar por el principio. Hay una frase tuya que es 'Lucas se llevaba tres partes, la suya, la que me robaba y la que no me daba'», apuntó Motos. Fue entonces cuando Andy aclaró que no tenía pruebas de eso. Sin embargo, dejó caer que no le solía cuadrar el caché que cobraban por bolo. «Es verdad que cuando nosotros salimos de Sony, él se hace cargo de todo. Y claro, yo no veo las cuentas. Cada uno tenía su S.L. Pero en crisis me quedé como el que se está bañando en la playa y tengo que cerrar la mía. A partir de ahí, él lo factura todo y yo no veo los números. Tengo que confiar en su palabra», apuntó.

Además, Lucas aseguró que nunca ha visto un céntimo de las escuchas de Spotify o las visualizaciones en Youtube del dúo, salvo los royalties que le quedan desde que se marchó de la discográfica.

La verdad de Andy sin Lucas #AndyEH pic.twitter.com/v9cFUIl3mR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 10, 2025

Otro de los temas que se abordaron fue el de la nariz de Lucas. «Contó que era porque le operaron y no siguió las indicaciones de los médicos, ¿qué pasó en realidad?», preguntó Motos. «A mí me dijo eso, que no se había hecho las curas. Después fue empeorando y él me seguía contando esa versión, pero no sé realmente la verdad. Tengo mis sospechas igual que todo el mundo», subrayó Andy.