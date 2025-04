Ana Rosa Quintana desvela el gesto que tuvo el Papa con ella y jamás olvidará: «Algo me habrá hecho»

El papa Francisco falleció el pasado 21 de abril y este sábado 26 se ha celebrado su funeral. La noticia generó conmoción en la ... sociedad y también en Ana Rosa Quintana, que se ha desplazado hasta Roma para realizar una edición especial de 'El programa de AR'.

La periodista ha confesado el contacto que tuvo con el pontífice cuando estaba con un el tratamiento por el cáncer de mama que ya ha superado. Quintana aseguró que le regalaron un rosario bendecido por el Papa Francisco y que José Beltrán director de la revista 'Nueva vida', fue el que se lo hizo llegar.

«José Beltrán, sin conocernos, cuando yo estaba malita y en plena quimioterapia, me hizo llegar, a través de un amigo en común, un rosario bendecido por el papa Francisco especialmente para que me recuperara», desveló Ana Rosa Quintana.

Beltrán relató cómo se lo hizó llegar: «En un uno de los encuentros con el Papa, como yo sentía mucho el trance por los que estaba pasando Ana, se lo conté y le dije que había una presentadora española que estaba pasando por una situación complicada. Le pedí que me bendijese un Rosario y, como él hacía siempre, lo hizo. Sabía perfectamente que ese rosario era para Ana Rosa Quintana».

La presentadora prometió que llevaría el rosario a uno de los programas y así lo ha hecho este sábado, en el funeral: «Me he traído el rosario que me bendijo el Papa. Es un rosario de palo de rosa. Yo en ese momento lo necesitaba, estaba muy enferma».

Además, agradeció el gesto que tuvo y la suerte que ha tenido: «Algo me habrá hecho, que aquí estoy sana y salva. Lo he traído porque creo que tenía que estar aquí. El Papa que, con sus errores y sus aciertos, no creía en una Iglesia cerrada como un castillo, el papa que abrió su pontificado a todas las confesiones, el Papa que dijo 'la primera forma de indiferencia en la sociedad humana es la indiferencia ante el prójimo'».