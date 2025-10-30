El alegato de Pablo Motos un año después de la dana: «Estamos abandonados a nuestra suerte. Es la cruda realidad...» El presentador de 'El Hormiguero' ha lanzado un mensaje de ánimo a los familiares de las víctimas y un dardo a Carlos Mazón y Pedro Sánchez

D. Merino Miércoles, 29 de octubre 2025 | Actualizado 30/10/2025 00:12h. Comenta Compartir

El 29 de octubre nunca más será un día cualquiera para los valencianos desde el pasado 2024. Una ola de barro arrastró consigo las esperanzas de centenares de familias en una fatídica jornada de lluvias que se clavó como un puña en el corazón de los españoles. Este miércoles precisamente se ha rendido homenaje en la Ciutat de Les Arts a los 237 fallecidos por las inundaciones de aquel día.

Precisamente en 'El Hormiguero' también ha habido un momento de recuerdo a las víctimas durante la entrevista a un valenciano como Arturo Valls. Pablo Motos, el presentador natural de Requena, ha querido dedicar unas palabras para los afectados de la dana en el primer aniversario de la tragedia que sacudió la zona mediterránea de la Península.

El presentador ha mostrado una placa que le han hecho al programa en agradecimiento por la ayuda en Paiporta y se ha levantado para lanzar una importante reflexión sobre esta tragedia.

«Cuando pasa un año, los muertos se convierten en un número para los demás», ha comenzado explicando Pablo Motos. El presentador ha querido empatizar con todas aquellas personas que perdieron un ser querido en esa tragedia, recalcando que nadie puede entender por el dolor que han pasado.

Ampliar Placa de agradecimiento del Ayuntamiento de Paiporta a 'El Hormiguero'. Antena 3

«Los muertos se convierten en un número para los demás pero no para ti si has perdido a un ser querido. Nadie se puede poner en tu piel. Nadie puede entender qué forma tan profunda de dolor se ha quedado contigo. Es un dolor que no desaparece con el tiempo solamente aprendes a llevarlo de forma diferente. Algunos días se siente más ligero y otros te aplasta de nuevo», ha reflexionado.

Motos ha insistido en que «de alguna forma has aprendido a construir una vida alrededor de los espacios vacíos. Te sujetas como puedes pero el dolor no se va. La dana no solo se llevó las cosas que se ven. También se llevó las cosas invisibles».

Además, el presentador también ha lanzado un dardo a los políticos y su gestión de la tragedia: «Hay días que no sabes de dónde vas a sacar las fuerzas para seguir con todas las heridas que todavía no están curadas, además de soportar las preguntas que se van a quedar sin respuesta: ¿Por qué sigue ahí Mazón? ¿Por qué no declaró el estado de emergencia? ¿Por qué Pedro Sánchez viendo a la gente ahogarse no declaró el estado de emergencia por encima del impresentable de Mazón? Me gustaría saber si al menos hoy en el funeral han pasado un poquito de vergüenza, que no lo sé porque para sentir vergüenza hay que tener un poquito de honor».

Hoy se cumple un año de la DANA #VallsLloydEH pic.twitter.com/clOStS3XRj — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 29, 2025

Por último, el presentador de 'El Hormiguero' tiene claro que de todo lo vivido se saca un aprendizaje claro. «Hoy mucha gente se pregunta si hemos aprendido algo de la dana. Lo hemos hecho. Si hay un problema grave estamos abandonados a nuestra suerte. Es la cruda realidad», ha añadido.

«Después de la dana no queda más opción que cambiar y ser una persona distinta, darnos cuenta que tenemos más resistencia de lo que creíamos y dejarme decirle una cosa a alguien que ha perdido a alguien. Esa persona que se ha ido, ¿cómo querría verte? Triste, sin ganar de luchar o feliz, saliendo adelante. No hay mejor forma de honrar su memoria que volver a dibujar en tu cara una sonrisa, salir adelante y animarte a ser feliz sin sentirte culpable», ha finalizado su emotivo mensaje.