'The Crown' anuncia el nombre de la actriz que hará de Lady Di Emma Corrin se une a un elenco que contará con la ganadora al Oscar a mejor actriz, Olivia Colman EFE Miércoles, 10 abril 2019, 19:14

La joven actriz británica Emma Corrin interpretará a Diana de Gales en la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix 'The Crown', informó hoy esta plataforma.

Corrin se unirá a un elenco que contará con la ganadora del Óscar a mejor actriz por 'The Favourite' (2018), Olivia Colman, en el papel de reina Isabel II, y con Tobias Menzies como príncipe Carlos de Gales.

Colman y Menzies sustituirán respectivamente a Claire Foy y Matt Smith, que interpretaron a la reina y al príncipe en las dos primeras temporadas de la serie, a partir de la tercera temporada, cuyo estreno está previsto para este 2019.

Emma Corrin será la Princesa Diana en la cuarta temporada de #TheCrown que empezará a grabarse a finales de año.



La tercera temporada aún no se ha estrenado pic.twitter.com/iPcdC3fevZ — SigueEnSerie (@SigueEnSerie) 9 de abril de 2019

Corrin es una actriz aún poco conocida que interpretó un pequeño papel en la serie 'Grantchester' y que este año debutará como protagonista en la serie 'Pennyworth' y en la gran pantalla con la cinta 'Misbehaviour'.

«Más que emocionada y honrada de unirme a 'The Crown' en su cuarta temporada. He estado enganchada a la serie desde el primer episodio y pensar que ahora me uno a esta familia de actores increíblemente talentosos es simplemente surrealista», dijo Corrin en un comunicado de Netflix.

«La princesa Diana -añadió- fue un icono y su efecto en el mundo sigue siendo profundo e inspirador. Tener la oportunidad de explorarla a través de los guiones de Peter Morgan es la oportunidad más excepcional, ¡y me esforzaré por hacerle justicia!».

Morgan, el creador de la serie, destacó, por su parte, que, «además de tener la inocencia y la belleza de la joven Diana», Corrin «también tiene, en abundancia, el rango y la complejidad para retratar a una mujer extraordinaria que pasó de ser una adolescente anónima a convertirse en la mujer más icónica de su generación».

Corrin y Menzies interpretarán así durante la cuarta temporada el inicio de la relación entre Diana Frances Spencer y el príncipe Carlos, casados entre 1981 y 1996 y de cuyo matrimonio nacieron los príncipes Guillermo y Enrique.

Diana, conocida como Lady Di, murió en un accidente de tráfico que conmocionó a la opinión en pública en París en agosto de 1997.

Además de Colman y Menzies, en la tercera temporada de 'The Crown' también debutarán Emerald Fennell interpretando a Camilla Parker Bowles, y Gillian Anderson en el rol de la primera ministra Margaret Thatcher.