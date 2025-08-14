¿Quién es Abril Zamora?

AT Jueves, 14 de agosto 2025, 20:09 | Actualizado 20:19h. Comenta Compartir

Abril Zamora saltó a la fama gracias a su papel de Luna en la serie de televisión 'Vis a vis', aunque ya había trabajado con breves papeles en producciones de éxito como 'Los Serrano', 'Los hombres de Paco', 'Hospital central' o 'La que se avecina'. En el cine ha aparecido en una decena de películas. Actriz, guionista y directora, nació en Sardañola del Vallés (Barcelona) hace 43 años, aunque tiene raíces andaluzas.

Zamora es activista en derechos LGBTIQ+ y recibió en el año 2022 el Reconocimieto Arcoíris, otorgado por el Ministerio de Igualdad de España y la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, por la visibilidad trans dentro del mundo de la televisión, el cine y el teatro.

La actriz hizo visible su transición de género a través de sus redes sociales y desde entonces ha reclamado más oportunidades para el colectivo trans en los medios audiovisuales.

También ha participado en programas de televisión como 'Traitors' y 'Operación Triunfo', donde fue profesora de interpretación.

Abril Zamora (antes Abel Zamora) ha ganado premios como actor y como actriz. «Olvidar que un día fui Abel sería una estupidez», explicó la actriz al diario 'Deia'. «Yo sigo siendo la misma persona, me he quitado capas y enseño una personalidad mucho más fiel y más real a mi verdadera identidad. Fui Abel, ahora soy Abril y no pienso ocultar que soy una mujer trans», insitió.

Abril Zamora acude como invitada esta semana a 'Pasapalabra', concurso en el que ya participó el año pasado.

