Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desploma este viernes 15 de agosto con la nueva tarifa: las tres horas gratuitas para poner la lavadora
Logo Patrocinio
Abril Zamora. Begoña Rivas

¿Quién es Abril Zamora?

Participa como invitada en 'Pasapalabra'

AT

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:09

Abril Zamora saltó a la fama gracias a su papel de Luna en la serie de televisión 'Vis a vis', aunque ya había trabajado con breves papeles en producciones de éxito como 'Los Serrano', 'Los hombres de Paco', 'Hospital central' o 'La que se avecina'. En el cine ha aparecido en una decena de películas. Actriz, guionista y directora, nació en Sardañola del Vallés (Barcelona) hace 43 años, aunque tiene raíces andaluzas.

Zamora es activista en derechos LGBTIQ+ y recibió en el año 2022 el Reconocimieto Arcoíris, otorgado por el Ministerio de Igualdad de España y la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, por la visibilidad trans dentro del mundo de la televisión, el cine y el teatro.

La actriz hizo visible su transición de género a través de sus redes sociales y desde entonces ha reclamado más oportunidades para el colectivo trans en los medios audiovisuales.

También ha participado en programas de televisión como 'Traitors' y 'Operación Triunfo', donde fue profesora de interpretación.

Abril Zamora (antes Abel Zamora) ha ganado premios como actor y como actriz. «Olvidar que un día fui Abel sería una estupidez», explicó la actriz al diario 'Deia'. «Yo sigo siendo la misma persona, me he quitado capas y enseño una personalidad mucho más fiel y más real a mi verdadera identidad. Fui Abel, ahora soy Abril y no pienso ocultar que soy una mujer trans», insitió.

Abril Zamora acude como invitada esta semana a 'Pasapalabra', concurso en el que ya participó el año pasado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  2. 2 Mercadona abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano
  3. 3 El incendio de Teresa de Cofrentes obliga a desalojar dos pedanías y activar a la UME
  4. 4 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  5. 5 Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla
  6. 6 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  7. 7 El incendio de Teresa de Cofrentes ya está perimetrado y sin llama y afecta a 500 hectáreas
  8. 8 Alpuente, Millares, Enguera... el fuego amenaza los montes de la Comunitat
  9. 9 Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
  10. 10 Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Quién es Abril Zamora?

¿Quién es Abril Zamora?