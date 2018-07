Triunfo del mexicano San Román El mexicano San Román sostiene una oreja. / lp La plaza de Valencia registra buen ambiente en el primer festejo mayor de la Feria de Julio | Excelente novillada de Zacarías Moreno en una jornada que tarda en embalarse JOSÉ LUIS BENLLOCH VALENCIA. Lunes, 23 julio 2018, 00:29

El momento de la tarde llegó en el último. Los compañeros del fútbol dirían que en el descuento. Lo protagonizó un novillo extraordinario. Complejo de nombre. Nada más lejos de la realidad. El pupilo de Zacarías Moreno fue claro, transparente y noble. Embistió con claridad desde el principio hasta el final y hasta perdonó algún exceso de su lidiador, que, atacado por la ilusión, acababa avasallándole. Nada que hiciese cambiar a Complejo su condición de bravo y noble. El coprotagonista fue Diego San Román. De México y nuevo en esta plaza, como decían los antiguos. El azteca circuló ora por el territorio de las ganas desbocadas, lo que le corresponde a un novillero en trance de presentación, ora por el territorio del toreo poderoso, de mano baja y trazo largo. Sobre todo cuando empuñó la pañosa con la zurda. Así que no cabe extrañar que toro y torero ganasen el favor y despertasen el fervor del público. A esas alturas hasta daba por bien empleada una tarde de escasa historia. Hay que decir que San Román mató de pinchazo y estocada en la que se volcó con toda su alma. El trofeo fue ajustado a ley y derecho, así que feliz debut.

Ya en su primero había hecho una declaración de intenciones propia de quien viene a triunfar. Sobre todo en el arranque de faena por circulares y de rodillas. En ese novillo, también muy bueno pero chico, anduvo más presionado que lúcido y aun así si lo hubiese matado con más presteza hubiese podido aumentar la cosecha de trofeos. De esa forma, el mexicano, cuyo debut en Valencia no era fácil de entender, se justificó plenamente.

La novillada de Zacarías Moreno fue desigual de presentación y de excelente juego en general. Más terciados los tres primeros y presentados ad hoc de una plaza de primera los tres últimos. El cuarto hizo espectacular pelea en varas y mantuvo la buena clase en el último tercio. El quinto, que apuntaba a lo más alto, se lastimó en un giro y fue sustituido por un ejemplar de Los Chospes feúcho y nobletón. Y el sexto fue ese Complejo que acabó de ponerle nota alta al encierro. Los tres primeros, sin llegar a la misma altura de sus hermanos, también tuvieron buena condición.

Era el primer festejo mayor de la Feria de Julio. La plaza registró un buen ambiente, se recuperó la tradición de la merienda y hasta el sexto no tuvo gran historia. Hubo mucha voluntad en los coletudos, súper abundancia de pases -infinitos-, poco argumento y, hasta ese momento, escasos motivos para el recuerdo. Teniendo en cuenta el juego de la novillada y lo escasas que están las oportunidades, cabría decir que llevaba camino del despilfarro. Jesús Chover, que venía como triunfador de las Fallas, no estuvo al mismo nivel. Lo mejor lo hizo con la capa a su primero y, a partir de ahí, antepuso la ansiedad a la pausa. Y las prisas no son buenas en el toreo. Eso, añadido a su poco acierto estoqueador, hizo que su paso por Valencia, por esta vez, no resultase lo triunfal que fue en otras ocasiones.

De Toñete me quedo con la pausa y el buen gusto de un quite a la verónica al primero de la tarde. Tuvo reunión y clase, a modo de anuncio de cuáles eran sus intenciones toreras en la tarde. En su primera faena continuó apostando a lo clásico ante un novillo que tenía como principal dificultad la tardanza y como principal virtud, la humillación y la nobleza. Cuando iba, iba con franqueza y calidad. No lo toreó mal, si acaso tensionado, pero el trasteo no acabó de tomar vuelo. Una estocada caída le restó opciones a mayor premio que una ovación. A su segundo, el sobrero de Los Chospes, lo toreó con más oficio que gusto.

Todo esto se resume en la siguiente reseña: novillada picada de feria, cinco novillos de Zacarías Moreno, de excelente juego, y un sobrero de Los Chospes, desclasado. Chover, silencio y silencio tras aviso; Toñete, ovación en ambos; y Diego San Román, ovación y oreja.

Arrastrado el sexto, la Feria se interrumpe hasta la noche de la desencajonada, que será este miércoles.