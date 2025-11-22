Tres años más sin alzar el telón en la zona cero de la dana

Unos metros antes de llegar a las taquillas del Auditori de Paiporta, en la misma acera, hay una marquesina para publicidad. En ella está expuesta ... la programación cultural del último trimestre del año. «Nos quedamos aquí», señala Daniel Vanaclocha, técnico municipal mientras indica 'Consciència', una obra de teatro interpretada el 26 de octubre… de 2024. Sí, el resto de esa programación se quedó en eso, en una previsión. Tres días después se desencadenó la tragedia llegada de repente y sin previo aviso desde el barranco del Poyo arrasando todo a su paso… entre muchas otras cosas, el Auditori.

«Al día siguiente de la dana había varios coches dentro. Uno rompió las puertas de cristal y eso permitió cobijarse a gente que pasó la noche en el primer piso», precisa el técnico. El lodo cubrió el escenario y arrasó la mitad del patio de butacas, 9 de las 17 filas. También destrozó el hall, donde apareció una moto incrustada, y cubrió todo el sótano, donde estaba toda la maquinaria y la sala pequeña, con capacidad para 125 personas. Esa tarde había programada una entrega de premios de Cruz Roja. Milagrosamente, y ante la previsión de lluvias, alguien había decidido suspenderla. Una gigantesca 'R' en una pared luce como testigo de que los buzos del Ejército revisaron aquel sótano convertido en balsa de lodo sin que aparecieran ahí víctimas mortales.

El Auditori de Paiporta se convirtió durante los días más duros tras la dana en un improvisado centro logístico de reparto de alimentos. Luego mutó en un escenario de película de grandes catástrofes. Ahora sólo sirve para eso. Está destrozado y devolverlo a la vida cuesta 7 millones de euros, que ya están consignados de los más de 200 que le han sido adjudicados a la localidad.

El dinero está, pero la realidad es que las artes escénicas no regresarán con normalidad a la localidad de l'Horta Sud hasta dentro de tres años. Actualmente está en proceso de rehabilitación del Auditori, y de forma paralela se van dando los pasos para agilizar todo lo que se puedan los trámites burocráticos. Pero en el Ayuntamiento también son conscientes de que hay unos plazos de licitación y otros de ejecución si, en el mejor de los casos, concurre a la primera una empresa con capacidad de realizar una obra de tal envergadura. Que no es algo sencillo en un momento en el que la demanda es más que elevada. Por ello, la estimación es que este espacio tardará todavía en reabrir unos tres años.

El TAC de Catarroja, militares limpiando el auditorio de Massanassa y piano de cola que se quiere conservar en Paiporta como una reliquia en recuerdo de la dana. IVÁN ARLANDIS/LP

El Auditori era hasta el 29 de octubre de 2024 el epicentro de la actividad cultural en Paiporta. Programaba cada año del orden de 36 espectáculos, sin contar eventos del Ayuntamiento o de asociaciones. Tenía unos 200 días de actividad cada ejercicio. «Nos hemos adaptado con lo que tenemos, con una programación (adelgazada a un 40%) mucho más pequeña y aprovechando cada espacio», comenta Vanaclocha.

La situación es similar en Catarroja, donde el TAC, el teatro de titularidad municipal que estaba gestionado mediante una concesión por la familia propietaria del Olympia de Valencia, ha quedado totalmente arrasado. Y de paso, a través del sótano, el lodo entró en el Conservatorio y también destruyó su auditorio. El recinto musical sí ha recuperado al menos los espacios para dar clases, pero rehabilitar el TAC costará nueve millones. «Es el único sitio donde no puedo evitar ponerme a llorar en cuanto entro», señala Dolors Gimeno, concejala de Cultura.

En Catarroja también están enfrascados con el proyecto de rehabilitación, pero son algo más optimistas en cuanto a los plazos y confían en recuperar el teatro en año y medio. «Tragsa nos está echando una mano», indica Dolors Gimeno. El Auditori Salvador Seguí de Massanassa era el epicentro cultural y social. La dana arrasó el edificio y arrancó todo el patio de butacas. Ahora sólo lo puede usar la banda de música para ensayar, después de haber estado los primeros meses en los barracones de los colegios. En Massanassa, como en Catarroja y Paiporta, están inmersos en el procedimiento burocrático y estiman un plazo de al menos dos años para reabrir. Estos son los auditorios más afectados en l'Horta, donde también se vieron afectados Alaquàs, Aldaia y Quart en menor medida.

En la Ribera el peor parado fue el de Algemesí, cuyo Teatro Municipal quedó arrasado y rehabilitarlo va a costar 2,8 millones de euros. El auditorio de Guadassuar también permanece cerrado y será necesario 1 millón: el Ayuntamiento prevé aportar 200.000 euros, pues quiere aprovechar esta actuación obligada para ampliar la instalación.

Y mientras tanto, ¿qué? Pues cada Ayuntamiento, cada técnico cultural, ha tenido que reinventarse: programar actividades en la calle, buscar nuevos espacios y, en la mayoría de los casos, adelgazar la agenda. «Nosotros montamos el escenario en la plaza en mayo y ya no se ha quitado. En Navidad haremos un concierto. Se trata de adaptarse, organizarlo a horas que haya sol», explica Carmen Nácher , técnico cultural del Ayuntamiento.

En Catarroja también se arreglan como pueden. La mayor parte de la actividad cultural se programa por ahora en la calle. También se ha llegado a acuerdos puntuales con otros Ayuntamientos, como fue el caso del concierto de Santa Cecilia. Una vez esté rehabilitado el TAC se volverá a adjudicar su gestión a una empresa, reservándose el Consistorio unos días anuales para las actividades propias.

También Paiporta programa en la calle y ha echado mano de la inventiva. Por ejemplo, aprovechar el museo, que está en marcha. «Cuando acaba una exposición y antes de que empiecen a montar la siguiente solemos aprovechar para organizar algún espectáculo», comenta Daniel Vanaclocha. También han modificado iniciativas como 'Anem al teatre', en el que participan desde hace años varios pueblos de l'Horta: «Ahora es 'Portem el teatre a l'escola'». Mientras la burocracia y los albañiles reparan las heridas, el ingenio está a pleno rendimiento para que las artes escénicas no queden encalladas del todo en el fango, Alfafar, Massanassa y Paiporta están tratando de llegar a un acuerdo para organizar un circuito de espectáculos en la calle.

En un rincón del Auditori de Paiporta está el piano de cola, que quedó inservible. Los daños en material están cerca de 100.000 euros. Ese instrumento no acabará en el vertedero. «Quiero encargar una urna de metacrilato y exponerlo tal cual está en el hall», subraya Vanaclocha. Será una reliquia que recordará, cuando vuelva a alzarse el telón –cuando haya, que también lo arrasó la dana– cómo resurgieron las artes escénicas tras la tragedia.