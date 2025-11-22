Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Más de la mitad del patio de butacas del Auditori de Paiporta quedó arrancado arrancado hace algo más de un año. IVÁN ARLANDIS

Tres años más sin alzar el telón en la zona cero de la dana

Programación reducida a un 40% y eventos en la calle o en espacios como museos, soluciones en Paiporta, Catarroja o Massanassa, cuyos auditorios continúan arrasados

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 02:41

Comenta

Unos metros antes de llegar a las taquillas del Auditori de Paiporta, en la misma acera, hay una marquesina para publicidad. En ella está expuesta ... la programación cultural del último trimestre del año. «Nos quedamos aquí», señala Daniel Vanaclocha, técnico municipal mientras indica 'Consciència', una obra de teatro interpretada el 26 de octubre… de 2024. Sí, el resto de esa programación se quedó en eso, en una previsión. Tres días después se desencadenó la tragedia llegada de repente y sin previo aviso desde el barranco del Poyo arrasando todo a su paso… entre muchas otras cosas, el Auditori.

