Toreros: recuperaciones exprés El valenciano Enrique Ponce, durante su recuperación. / APLAUSOS APLAUSOS Ponce, Román y Escribano han triturado los plazos médicos para volver al ruedo JOSÉ LUIS BENLLOCH Domingo, 30 junio 2019, 00:04

Los toreros siguen quitándole hojas al calendario de las recuperaciones con una rotundidad que sobrecoge. Tres casos recientes ponen sobre la mesa una situación extrema que puede incluso llevar a desmitificarles a fuerza de convertir lo extraordinario en corriente. Enrique Ponce no solo ha minimizado los plazos que habían establecido los doctores y fisioterapeutas para recuperar la «rodilla catastrófica» que le estalló en Fallas, sino que anuncia que vuelve con una intensidad rabiosa, diría que propia de un torero en tiempo de merecer que le llevará a torear seguido/seguido prácticamente toda la segunda quincena de agosto, lo que incluye Málaga y dos tardes en Bilbao, ambas plazas de primera. «El mes de agosto será fuerte. A partir del día 14 toreo todos los días hasta Bilbao, que es el 22. Me gustaría dejar algún día libre de por medio, pero lo veo complicado porque los empresarios me piden que esté», señaló el maestro de Chiva en la rueda de prensa en la que oficializó su vuelta a los ruedos, impecable y en perfecto estado de revista, tan juncal que bien pudo estar anunciando la alternativa.

Román, por su parte, tras la cornada de Madrid, calificada de gravísima, que le afectó la femoral e hizo pensar que estaba en peligro su temporada, incluso su vida, anuncia su vuelta a los ruedos para la Feria de Julio de su Valencia. Y Manolo Escribano, con el cuerpo y se supone que con la mente muy castigadas por las cornadas, al que esta vez un toro de Adolfo Martín le corneó de mucha gravedad este San Isidro en Madrid, se apresuró a reaparecer el sábado 22 de junio en Utrera, para estoquear una corrida de Miura nada menos, con tal fortuna que logró el indulto de uno de sus toros, Tahonero se llama, que va a pasar a la historia como el primer miura indultado.

Aunque han sido los últimos, no son casos aislados ni recientes, en el toreo se recuerda como algo especial a Diego Puerta con récord de cornadas sin que sus temporadas pareciesen menguar por los percances. Incluso a la tarde de su despedida en Sevilla acudió con una cornada que le había infringido la víspera un toro en Zaragoza. Algo parecido se podría decir tiempo después de El Soro, que fue un asombro en esa suerte de devorar plazos médicos o, más recientemente, Juan José Padilla, que entraba y salía del quirófano con una frecuencia inusitada para que le reconstruyesen los destrozos que le había provocado en la cara el toro de Zaragoza, y volvía a torear en el espacio de horas.

A esa carrera desenfrenada por devorar plazos hay que añadir el empeño de los toreros, convertido poco menos que en obligación de permanecer en el ruedo y seguir toreando cuando han resultado heridos. Actitudes que se consideran heroicas y son muy celebradas por los públicos, pero que llevadas a extremos exagerados como sucede frecuentemente, además de poner en grave riesgo al hombre y demorar su recuperación médica, va a acabar restándole importancia al mérito real de los toreros. Ya parece que retirarse a la enfermería sea un desdoro. En cualquier caso, las vueltas de Ponce, Román y el propio Escribano, y el ánimo con el que vuelven a la cara del toro, no dejan de impactar. Estas recuperaciones exprés son cosas de los toreros.

Posdata ferial. Esta semana se han hecho públicos los carteles de la Feria de Julio. No son las combinaciones más atractivas ni las más potentes para relanzar la Feria de Julio. Según se desprende de los detalles de las negociaciones que se filtran, los intereses y gustos de algunas primeras figuras y a los condicionantes del pliego de arrendamiento han ido desmoronando los planes iniciales de la empresa SC. Ahora, tras los resultados de la reciente Feria de San Isidro, cabe la ilusión de que se repita la sorpresa y lo que no parecía que fuese a ser, sea. Estaría bien.