El toreo valenciano se reivindica Román, De Justo, Benlloch, Borja Collado, Polope y el crítico taurino de LAS PROVINCIAS Pedro Toledano, ayer, en el acto. / JESÚS SIGNES Los diestros y novilleros, que compartirán cartel en la plaza de la ciudad, reiteran el valor de la Fiesta y la presencia de las nuevas generaciones N. CAMACHO VALENCIA. Martes, 16 julio 2019, 01:24

La savia nueva del toreo se reivindica. Y, además, pone de relieve su valencianía, la defensa en el ruedo del talento torero de la Comunitat con tres grandes nombres, el matador Román y los novilleros Borja Collado y Miguel Polope, que se unieron al del cacereño Emilio de Justo, otro torero llamado a cautivar en las grandes tardes. Así fue la jornada de ayer de Aula LAS PROVINCIAS -en colaboración con la Diputación de Valencia-, que ofreció un cartel que pidió paso entre las grandes figuras.

Román, recuperado tras la grave cogida que sufrió a principios del mes pasado en la Feria de San Isidro de Madrid- y De Justo, que compartirán mano a mano en la próxima Feria de Julio, dieron como si fuera una alternativa a dos jóvenes Borja Collado y Polope, que se mostraron sin miedo ante el gran compromiso que tienen con los aficionados en la plaza de la calle Xàtiva. Todos ellos compartieron en un escenario único: la sala Alfons el Magnànim del centro cultural la Beneficencia. Lo hicieron con un público entregado para escuchar 'La realidad y el futuro del toreo'.

En el acto, moderado por el crítico taurino de LAS PROVINCIAS José Luis Benlloch, participó también el gerente de la empresa que gestiona la plaza de toros, Nacho Lloret; y contó con la asistencia del presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar; de Gonzalo Zarranz, presidente del Consejo de Administración de Federico Domenech; del director general de LAS PROVINCIAS, Fidel Pila; y de Pablo Salazar, jefe de Opinión del periódico.

«No soy una figura, pero quiero serlo. Es más bonito de lo que pensaba», dice De Justo «Es mi debut soñado», cuenta Polope y Collado asegura que quiere «conectar con la gente»

El primero en abrir la terna fue el propio Benlloch, quien elogió el mano a mano entre Román y De Justo y destacó la importancia del encuentro para dotar de «promoción y ayuda» a las nuevas caras, como Collado y Polope. El matador De Justo fue sincero al contar su casi descenso a los infiernos. No tuvo reparos en exhibir que su profesión no es fácil y que hasta llegó un momento en el que se planteó tirar la toalla. Pero pasado ese tiempo, el diestro cacereño llega con más fuerza que nunca a su debut en Valencia. «Me hace mucha ilusión torear aquí. El sueño se hace realidad. Yo tuve aquí, siendo novillero, tres tardes muy buenas en 2003. Corté orejas. Cada torero tenemos nuestra propia historia. Con paciencia y tras pasar una época dura, he llegado hasta aquí. No soy una figura, pero quiero llegar a serlo. Esto es más bonito de lo que pensaba. La recompensa es muy grande», aseguró. Con él compartirá cartel el valenciano Román, recuperado de la grave cogido en San Isidro. El diestro fue genio y figura, como lo es en los ruedos. Defendió su «toreo despacio». «Hay días en que sale o no. Pero quiero juntar todo lo que siento esa tarde en Valencia», dijo. Ayer se reivindicaron como el futuro de la Fiesta, a la que hay que «defender», como dijo el crítico de LAS PROVINCIAS, «dando voz y tiempo a la Tauromaquia».

En el acto se dieron cuenta de numerosas anécdotas, entre ellas que los jóvenes Polope y Collado, asistían al mismo colegio. Ambos demostraron que están preparados para triunfar en la ciudad. «Es mi debut soñado», afirmó un jovencísimo Polope. «Voy muy preparado y con la mente puesta ese día», manifestó. Collado, por su parte, que ya sabe, como novillero, como de dura es la plaza, mostró su intención de «conectar con el público». «Quiero que la gente se ilusione», reiteró.

Por último, y para cerrar el acto, el presidente de la Diputación felicitó a LAS PROVINCIAS, «el periódico que más defiende la Fiesta» e invitó a los asistentes a acudir a la plaza. De nuevo, como es habitual en Aula LAS PROVINCIAS, todos salieron por la puerta grande.