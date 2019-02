El toreo decide sortear la suerte Un momento del bombo de la Feria de Otoño. / APLAUSOS BRUQ Ponce da carta de naturaleza al planteamiento en la confección de los carteles JOSÉ LUIS BENLLOCH Domingo, 17 febrero 2019, 00:10

El empeño de Simón Casas de buscarle vías de actualización -reanimación y justicia como objetivos- a la organización del toreo contemporáneo le llevó a implantar en la Feria de Otoño del año pasado un sistema de sorteo que a la hora de hacer los carteles mezclaba al azar ganaderías y toreros. Le llamaron bombo en referencia a los cubículos y bolas semejantes a los de la UEFA con los que se realizó públicamente en las dependencias de la plaza de Madrid. La idea tuvo tanto éxito final como reticencias había despertado en un principio. Se trataba de romper la rutina que generaban las imposiciones de las grandes figuras, que se antojaba excesiva y daba pie a carteles muy reiterativos a la vez que cerraba el paso a los nuevos valores que de esa manera quedaban al margen de las ganaderías de más garantías y de los días de mayor ambiente en las ferias, circunstancia que dificultaba aún más el difícil ascenso de los jóvenes.

El triunfo de esa primera experiencia llevó al empresario a anunciar, en un alarde de euforia, su intención de repetir la experiencia en San Isidro, algo que se antojó utópico dada la extensión de la feria y las reticencias de las figuras que reivindicaron cada vez que hubo ocasión, su derecho ganado a base de triunfos para elegir ganaderías y compañeros. «Yo elijo con quién quiero jugarme la vida, para eso se triunfa», dijo El Juli con contundencia cuando le preguntaron, idea que compartieron el resto de ases.

Ante esa situación, llegada la hora de organizar San Isidro, Simón Casas ideó una fórmula parcial que regatease el conflicto, aplicar el bombo sobre diez de la treintena de corridas que componen la feria. Se trataba de hacer compatible la idea que tanta aceptación había tenido entre los aficionados y tanto ambiente había creado con la postura de las figuras que no estaban dispuestas a sortear su contratación. Diez ganaderías en un bombo y diez figuras en otro, propuso Simón, y que ruede la suerte. Las ganaderías estaban definidas desde un principio, hierros de garantía y prestigio para que nadie tuviese excusa, Jandilla, Puerto de San Lorenzo, Juan Pedro Domecq, Montalvo, Fuente Ymbro, Parladé, Adolfo Martín y dos corridas de Alcurrucén, todas excelentes y con reconocimiento entre los aficionados y espadas; el nombre de los toreros, segundo bombo, dependería de los que quisiesen participar. Los que se apuntasen tendrían derecho, en el caso de querer repetir, a elegir otra de esas ganaderías. El resto de componentes de cada cartel lo decidiría el empresario con toreros jóvenes, alternativas y diestros de cartel con los que corregir alguna incongruencia del azar, lo que en el mundo del deporte llaman sorteo dirigido para evitar que los equipos grandes coincidan o se eliminen en las primeras rondas.

Aun así, no parecía fácil que la idea saliese adelante. Los toreros de la cabeza no parecía que hubiesen cambiado su postura de rechazo y los portadores de opinión de los medios y redes que tanto habían reclamado novedades o criticado el inmovilismo de las figuras, mantenían una postura de abierta contestación a la nueva fórmula, a unos sencillamente no les gusta y a otros les parece poca cosa sin reparar de donde venimos.

Primeros alistados

Afortunadamente, las dudas comenzaron a disiparse pronto de la mano de quienes tenían oportunidad de darle carta de naturaleza a la iniciativa, que no eran otros que los toreros de primer orden que se pese a considerarse con derecho y fuerza a elegir en Madrid aceptaron el reto. El primero en dar el paso al frente fue Paco Ureña, que en la capital es todo un pilar; le siguieron Sebastián Castella y Diego Urdiales, otro de los grandes ídolos del Madrid taurino en la actualidad que saldó su última actuación, a la que ya había llegado con el bombo, con tres orejas y una puerta grande que supuso su consagración. Pocas horas después sería el joven Ginés Marín quien se sumase a la iniciativa, todos ellos con puertas grandes de Madrid en su currículo reciente. Pero fue el jueves cuando llegó la guinda que lo acreditaba todo, el maestro Enrique Ponce daba un paso al frente convencido de la necesidad de mover líneas y de encontrar nuevos alicientes en lo que es, sin duda, una demostración más de su manera de asumir las responsabilidades de figura.

El cierre final de la historia y la escenificación del sorteo está previsto para la próxima semana. El azar y la suerte, tan determinante en el toreo, pueden deparar carteles que de otra forma serían impensables, ya sucedió en Otoño cuando Talavante tuvo que abrir cartel o estoquear la corrida de Adolfo Martín.

Ahora, a cuenta del bombo, toma más sentido que nunca la frase más torera y definitiva de toda la liturgia de la corrida: ¡Que dios reparta suerte!... Suerte en el sorteo, suerte para los propios toreros, para los ganaderos, algunos de los cuales pueden ver a sus toros enfrentados por fin con las figuras, para los aficionados y para el futuro del toreo, tan necesitado de planteamientos que le revitalicen y hasta de polémicas estrictamente taurinas que le den interés ante una inercia solo alimentada por el inmovilismo. Y, naturalmente, suerte en la plaza. El bombo no es la panacea que resuelva todos los males pero sí es una ilusión de futuro que deberá consolidarse y... perfeccionarse.