EL TENDIDO RENACIÓ Vicente Boluda. El empresario, junto a Esther Pastor. / txema rodríguez El ambiente volvió ayer a la plaza. Sin puros, ni vestidos deslumbrantes... Son los nuevos tiempos POR BEGOÑA CLÉRIGUES Lunes, 30 julio 2018, 00:35

Al final la feria acabó bien. Ayer se vio gente, alegría, escotes bronceados y meriendas. Nada que ver con el tendido del sábado. Pero, ojo, que tendremos que ir acostumbrándonos a que en los toros, como en el resto de los eventos sociales, las cosas han cambiado para no volver a ser como fueron. Igual que ya no se viste de largo para un estreno de ópera ni se enjoya hasta las cejas para salir a cenar. A los toros ya no volverán aquellas mujeres de rompe y rasga que aparecían por la puerta con una clara intención de atraer las miradas, elegantemente vestidas con colores llamativos y taconazos. Ellas no volverán, como no volverán sus maridos a fumarse un puro gigantesco; primero porque tienen miedo a acabar en un quirófano y segundo por si protestan los que se sientan a su lado. Aquello no volverá porque nuestras hijas no se reconocen en ese papel y nosotras no nos sentimos cómodas.

Con todo y con ello, ayer la plaza estuvo bien. Hubo ambiente, caras conocidas, volvieron los políticos, volvió la sociedad valenciana y hasta profesionales de los buenos, como el cocinero Quique Dacosta, el neurólogo José Miguel Lainez o el rector de la Universidad Europea Juan Morote. Acudieron empresarios como el vicepresidente de SRG Global, José Manuel Sánchez o el presidente de Rover Alcisa Alfredo Rodríguez.

Los coches oficiales aparcaron de nuevo en la calle Castellón. A la habitual presencia del presidente de la Diputación, Toni Gaspar, se unió la de su compañero de partido Manolo Mata, portavoz socialista en las Cortes, y la de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, todos en el burladero. El presidente de la Fundación Manuel Broseta, Vicente Garrido, fue con su mujer Begoña Mortes y otro político histórico, Leonardo Ramón, se dejó ver por el tendido.

El colorín volvió ayer a la plaza. El empresario Vicente Boluda ocupó barrera de siempre con Esther Pastor, vestida de blanco para resaltar el moreno de su piel. De blanco también Mayrén Beneyto, que acudió con su marido Ramón Almazán y Fernando Muñoz y su mujer Maiti Moroder. En barrera estuvo el ex presidente del Valencia CF Agustín Morera con su cuñado Juanmi Martínez Puertes.

Del mundo de los toros, se vio al matador Pepín Liria, el empresario de la plaza de Sevilla, Ramón Valencia; el matador Vicente Barrera, que cumplía ayer cincuenta años, el rejoneador Álvaro Domecq y Carmen Miranda y Pablo Oliete.