Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva reparte más de 113.086 euros entre dos jugadores, uno de ellso en un municipio de 30.000 vecinos
Logo Patrocinio
Galardonados de los Premis AVETID 2025 Irene Marsilla

Las empresas Xarop Teatre y Companyia Ferroviaria coronan los premios AVETID con el reconocimiento D'or a la trayectoria

La nueva edición de los galardones celebrado en el Ateneo Mercantil, ha estado marcada por el compromiso de la ciudad de Valencia con las artes escénicas

Erika Manso

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 22:10

Comenta

Este lunes el Ateneo Mercantil de Valencia se ha vestido de cultura. Reconocimiento, admiración y progreso son los adjetivos que han primado en la jornada ... de los Premis AVETID 2025, donde las compañías teatrales valencianas y personajes del sector más reconocidos han sido premiados por sus años de carrera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  4. 4 Los famosos que han estado en Cheste
  5. 5 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  6. 6

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  7. 7

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  8. 8 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  9. 9 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  10. 10 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las empresas Xarop Teatre y Companyia Ferroviaria coronan los premios AVETID con el reconocimiento D'or a la trayectoria

Las empresas Xarop Teatre y Companyia Ferroviaria coronan los premios AVETID con el reconocimiento D&#039;or a la trayectoria