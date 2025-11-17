Las empresas Xarop Teatre y Companyia Ferroviaria coronan los premios AVETID con el reconocimiento D'or a la trayectoria

Este lunes el Ateneo Mercantil de Valencia se ha vestido de cultura. Reconocimiento, admiración y progreso son los adjetivos que han primado en la jornada ... de los Premis AVETID 2025, donde las compañías teatrales valencianas y personajes del sector más reconocidos han sido premiados por sus años de carrera.

El acto al que ha asistido José Luis Moreno, gestor cultural de Valencia, ha sido organizado de la mano de la Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques, (Avedit), quienes han retomado sus emblemáticos galardones. Con el objetivo de fomentar y celebrar el mundo de la escena, han creado un punto de encuentro entre las empresas, profesionales y artistas de teatro, circo, danza y nuevos lenguajes escénicos de Alicante, Valencia y Castellón.

La inauguración del acto ha recaído en el cómico y actor Rafa Alarcón, que, junto con Pepa Cases, también cómica, presentadora y actriz, han logrado transmitir toda la emoción que supone este reconocimiento con un toque desenfadado y reivindicativo.

Los primeros premiados de la noche han llegado de la mano del Equipo de Cebe Muntatges Teatrals con la formación de Xarop Teatre y Companyia Ferroviaria, empresas que han coronado la noche con el Premio AVETID d'Or a la trayectoria, tras más de 25 años de trabajo en un sector alejado de lo sencillo. Ambas compañías celebran su reconocimiento de la mejor manera posible: la renovación del lenguaje teatral. «Seguiremos trabajando para difundir la cultura valenciana», comenta Marisa Cuervo, una de las representantes de Muntatges Teatrals.

Por su parte, la empresa Pot de Plom, fundada en Alcoi, con la sátira conectada en cierto modo con la actualidad y las raíces valencianas a lo largo de 33 años también se ha alzado con el galardón de oro, sin olvidar a la compañía Scura, que también lo han conseguido. A esta lista se les suman Hongaresa Teatre, de Sagunto con una treintena de producciones y creadora del festival 'Al Crepuscle', entre sus muchos logros y La Troupe Malabó, que ha acercado la figura del clown a todos los públicos desde una cuidada estética y su constante investigación de nuevos lenguajes. «Queremos vivir de esto, es lo que nos une», «Queremos acercar las artes a los jóvenes», comenta Marisa Ibañez, representante de La Troupe Malabó.

La emoción se ha vivido a flor de piel en el Ateneo, bailarines, actores, actrices, cómicos y un sin fin de eminencias valencianas han querido apostar por los premios. Tampoco han faltado los homenajes durante la ceremonia. La organización, en modo de recuerdo, ha querido reconocer con el Premio Estimat a la figura de Joan Raga, fallecido el pasado mes de julio. Una estrella del teatro de calle y uno de los primeros impulsores de la difusión d ella dramaturgia contemporánea y a la documentación y formación de Fernanda Medina, quien inaugura el nuevo Premi Estimada 2025.

«Todavía le recuerdo en presente, sé que le habría gustado estar aquí, es un orgullo», expresa Medina. Del mismo modo, el Premio Entitativamente ha reconocido los 40 años de producción, exhibición y formación de Escalante, el teatro de la Diputación de Valencia, todo un referente en el acercamiento de las artes escénicas a la infancia y la juventud. Como en todo acto donde destaca la reivindicación, se han pedido más inversión en el arte por parte de la Generalitat. «Necesitamos más ayuda para el sector del arte en Valencia», enfatizan diversas personalidades.

Para concluir la noche, la presidenta de AVETID, María Ángeles Fayos, ha agradecido a las premiadas y los premiados por la dedicación y por la trayectoria durante años en el sector. «Los premiados son el mejor ejemplo a seguir», afirma Fayos.