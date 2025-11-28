T-Teatre agota en unas horas todas las entradas para su nuevo musical en Valencia
La compañía formada en el colegio El Pilar estrena 'Dioses, Mentiras y otras tragedias griegas', su última producción
Valencia
Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:54
Como ya sucedió el año pasado, T-Teatre, la compañia de teatro formada en el colegio El Pilar de Valencia, ha agotado en apenas unas ... horas las entradas para ver el estreno de 'Dioses, Mentiras y otras tragedias griegas', la obra que este año recorrerá los escenarios de Valencia.
El estreno está programado para el viernes 28 de noviembre y durante dos días realizarán cuatro funciones para las que se ha colgado el cartel de 'Sold out'. Las entradas son gratuitas, aunque se admiten donativos, y permiten disfrutar de la nueva función que representarán durante los próximos meses.
En esta ocasión el grupo de actores y actrices se reúnen «en la lejana tierra de la Antigua Grecia, en lo más alto del grandioso monte Olimpo. Un paraíso celestial donde poderosos dioses y estelares héroes conviven en armonía y se respira culto a la sabiduría y la belleza. Pero… ¿realmente todo es lo que parece? ¿O tal vez nada de lo que nos han contado sea cierto? Allí todo el mundo tiene su lugar… o tal vez no», describen.
Allí aparecerán Afrodita, Artemisa, Hera, Perséfone, Eros, Céfiro, Clío o Hércules entre muchos otros, que estarán representados por un elenco de jóvenes artistas que año tras año deleitan a su público. Este año debutan con el grupo cinco nuevos miembros (Subi, Carola, Gerardo, Clara y David), mientras que Maite López e Irene García han dado un paso al lado tras años de protagonismo.
Esta es la obra número 23 del grupo, que renueva a sus integrantes con el paso de los años, y sucede a la del año pasado, 'Campos de Athenry', en la que destinaron parte del dinero recaudado a la Fundación l'Horta Sud y a Cáritas Valencia para «aportar nuestro granito de arena» a todos los afectados por la DANA, según explicó Maite López.
Este año comenzaron la andadura en mayo con la incorporación de nuevos talentos y tras el verano comenzaron los ensayos y la grabación en estudio de las canciones que serán el hilo conductor de la obra de teatro.
