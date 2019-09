El teatro privado sostiene la oferta escénica en septiembre frente al descanso de los públicos Inestable. Arranca la temporada con el ciclo 'Migrats Circ'. / LP Olympia, Talía, Inestable y Carme Teatre ofrecen ya programación teatral mientras los escenarios del Ayuntamiento y la Generalitat alzarán el telón a partir de octubre CARMEN VELASCO VALENCIA. Miércoles, 11 septiembre 2019, 23:27

Si en Valencia un aficionado del teatro quiere disfrutar de un espectáculo sólo tiene una opción: las salas privadas. Las salas públicas no ofrecen programación escénica. La oferta teatral de la ciudad hasta octubre se nutre de los espacios privados. El Rialto y El Principal, gestionados por la Conselleria de Cultura, junto con la Mutant y Teatre El Musical, dependientes del Ayuntamiento, mantienen el telón bajado y lo alzarán a partir de octubre.

No sucede así en otras ciudades del país. Por ejemplo, el Teatro Español de Madrid, que depende del Ayuntamiento de Madrid, ha retomado estos días la actividad. 'Lo nunca visto' y 'El sirviente' son las propuestas escénicas que se representarán la próxima semana en un espacio cuya directora artística, la valenciana Carme Portaceli, no ha renovado en el cargo. La concejal de Cultura madrileña, Andrea Levy, no le ha prorrogado el contrato.

Pese a que las realidades culturales de Valencia y Madrid no son comparables, la capital del Turia mantiene una atractiva cartelera con musicales al ritmo de Michael Jackson como 'I want you back', que se estrena hoy en el Olympia, hasta montajes valencianos como 'L'electe', que se representa hasta el 22 de septiembre en el Talía.

Espacio Inestable ha apostado por el circo. Hasta el 15 de septiembre se celebra el ciclo 'Migrats Circ', piezas cortas que impulsa la sala de teatro en la Plaza Nápoles y Sicilia. El ciclo da el pistoletazo de salida a la programación como iniciativa para dar a conocer la actividad que ocurre en la sala a los vecinos y agentes del barrio. En palabras de Jacobo Pallarés, codirector de la sala: «Es una apuesta por hacer barrio y para el barrio. Con Migrats Circ queremos crear un relato nuevo, de proximidad, de necesidad, de activismo. Queremos ser visibles en un barrio que se diluye, para que el barrio y la ciudad nos vean como parte ineludible de su día a día, que nos sientan como suyos».

La Sala Carolina no deja pasar el mes de septiembre. Mañana y viernes acoge 'Barcelona 92. Una comedia olímpica' con la actriz valenciana Laura Rozalén, popular por su personaje en la serie 'Acacias, 38'.

Tampoco pierde el tiempo Carme Teatre, que cumple 25 años. El pasado 5 de septiembre inició su temporada con a tercera edición con el 'Cicle Escèquines LGTBI', que incluye 'Devórate' (hoy y mañana); la performance 'Ciborga' (14-15 de septiembre) del artista valenciano Víctor Parral; la danza 'Eurídice sin Orfeo' (19-20 septiembre) del coreógrafo asturiano Manuel Badás; y 'Suddenly III' (21-22 septiembre), de la compañía vasca Osa+Mujika.

¿Y los teatros públicos de Valencia? El TEM aún no ha hecho público la próxima temporada, la última en manos de Ólga Álvarez, cuyo contrato concluye en noviembre. La Mutant continúa en 'stand-by': sin programación escénica a la vista y pendiente de ratificar la designación de Ana Belén Espasa como coordinadora.

¿Y el Principal? La gestión del Institut Valencià de Cultura se ve supeditada a los planes de la Diputación de Valencia, propietaria del escenario. El Principal ha sido acaparado por las obras del Escalante, el proyecto escénico de la institución provincial que alcanza su cuarta temporada sin sede fija. 'Historia de una maestra', 'Encendidas', 'Una gran emoción política' son programadas por la Diputación dentro del 'Ciclo Teatre de la Memòria'. Se representarán en octubre en el Principal.

El Rialto, por último, abrirá la temporada el 3 de octubre con 'Dinamarca', dirigida por Carles Alfaro. La obra con texto de los hermanos Sirera estará un mes en cartel.