'Sugar: con faldas y a lo loco' Casi una veintena de actrices y actores y cinco músicos forman parte del reparto. Rambleta acoge del 1 al 4 de noviembre un musical adaptado al teatro de la famosa comedia interpretada por Marilyn Monroe

La famosa comedia 'Con faldas y a lo loco' ('Some like it hot'), interpetada por Marilyn, Tony Curtis y Jack Lemmon, llega ahora a la Rambleta de Valencia (Bulevar sur, esquina Pío IX) convertida en musical. La adaptación teatral de la película, que estará en cartel del 1 al 4 de noviembre, viene avalada por el Premio de la Crítica al Mejor Musical de 2015, cuatro nominaciones a los Premios Butaca de 2016, finalista en los premios Max 2017 y Premio del Público BroadwayWorld Spain 2017.

Ambientada en el Chicago de 1929, la obra gira en torno a dos 'músicos' que se disfrazan de mujer para huir de la mafia, entrando a formar parte de una banda integrada exclusivamente por mujeres. Aquí conocerán a la explosiva cantante Sugar. Una comedia de gánsteres y música de swing y jazz, con un talentoso reparto de actores, actrices y músicos, entre los que se encuentra el valenciano Pep Cortés, que interpretará al viejo y divertido millonario Sir Osgood Fielding.

El montaje cuenta con cinco músicos y un reparto de 18 actores y actrices en escena que interpretarán en directo las canciones compuestas por el celebérrimo compositor de Broadway Jule Styne.

Funciones el jueves 1 de noviembre a las 20.30 horas. El viernes y sábado, doble sesión a las 18 y 22 horas y el domingo a las 17 y 21 horas.