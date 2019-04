Russafa Escénica suma más presupuesto y sedes Uno de los montajes de la pasada edición. / lp La Sala Off, el Palau y el Principal, en el festival escénico, que cuenta con 160.000 euros y tiene por lema 'España' N. CAMACHO VALENCIA. Jueves, 11 abril 2019, 01:03

Russafa Escènica no sólo se expandió en su pasada edición. El festival de teatro impulsó en 2018 un certamen paralelo, que bajo el nombre de 'Russafa Out', salía del popular barrio para colonizar museos, escenarios y auditorios de la ciudad. Esta iniciativa, que forma parte de una cita cultural que insiste en ser el festival de otoño de la capital, ha crecido, ha madurado y, para su segunda edición, busca hacerse fuerte.

Así, el 'Out' de Russafa Escénica, que se orienta a las 18 propuestas de compañías nacionales e internacionales, regresará del 30 de septiembre al 6 de enero con más actividades y talleres, un producción propia al abrigo de los Graneros de Creación -las residencias artísticas impulsadas para las compañías de la Comunitat- y con el compromiso de que durante su celebración se estrenará uno de los montajes impulsados por el Instituto Valenciano de Cultura (IVC). Además, lo hará bajo el lema de esta edición 'España', un tema que pretende ahondar en las distintas sensibilidades del país.

Esta rama del festival nació el año pasado para representar espectáculos en enclaves como el MuVIM, el Centro del Carmen, la Rambleta, la Mutant y la Sala Matilde Salvador de la Nau de la Universitat de València. Este año se suma la Sala Off, el teatro Principal o el Palau de la Música, que acogerá el concierto que ponga el broche de oro de la edición.

Pero todo ello no hubiera sido posible sin un aumento del presupuesto. Según sus responsables, ha aumentado en casi un 25% con respecto a 2018, superando así los 160.000 euros.

El espíritu del 'Out' - la parte 'In' se dedica a producciones valencianas- sigue intacto. En este caso, mantienen el Jardín Escénico, una propuesta que se instala de nuevo en el Centro del Carmen y en la que se ofrecerán pequeños montajes de entre cinco y diez minutos que se realizan a la vez. Asimismo, la compañía de circo EIA recalará en el MuVIM, la obra 'Flou Papagayo', de Mumusic Circus, en el Principal; y la obra 'Entre lo que ya no está y todavía no está', de Juan Domínguez, en la sala Matilde Salvador de la Nau. Por su parte, 'Jura de bandera', de Vertebro, estará en en La Mutant; y 'Conferencia espectacular', de David Espinosa en la Sala Off. La programación se completa con el Semillero Escénico, respaldado por la Fundación SGAE, con dos lecturas dramatizadas creadas por dramaturgos de la Comunitat, en las que participarán Sonia Alejo con 'Cremallera' y Paco Romeu con 'Play'. Además, los cursos formativos han pasado de uno a cuatro.