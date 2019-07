El Principal y el Rialto apuestan por propuestas valencianas para la nueva temporada El montaje valenciano 'Tórtola' volverá a reponerse. / i. marsilla 'Lehman Trilogy', de Peris-Mecheta, 'Mrs Dalloway', con Carme Portaceli y Blanca Portillo, y 'Dinamarca', de los hermanos Sirera, entre los platos fuertes EP VALENCIA. Martes, 30 julio 2019, 00:29

Los teatros Rialto y Principal de Valencia se rinden al talento creativo de la Comunitat. Durante la temporada escénica 2019-2020, en la que el Institut Valencià de Cultura (IVC) llevará a las tablas nueve producciones propias, los montajes valencianos coparán la cartelera.

La obra 'Dinamarca', la primera de las producciones del IVC, abrirá la temporada del Rialto en octubre. El texto de Rodolf y Josep Lluís Sirera cierra la trilogía 'Europa en guerra'. Estará dirigido por el valenciano Carles Alfaro. En noviembre, le seguirá 'Somni' de la castellonense Núria Vizcarro. Se trata de la obra que abrió 'Sagunt a escena' el pasado jueves.

Asimismo, Cultura también tira de reposiciones. Los espectáculos Tórtola' y 'Tirant'se verán en diciembre y enero, respectivamente. En el primer montaje, Rafael Calatayud dirige el texto de Begoña Tena. En el segundo, Eva Zapico hace lo propio con el de Paula Llorens. Febrero y marzo de 2020 tendrán sobre las tablas una de las nuevas producciones, 'Godot' mientras que 'Perenne' ocupará su lugar en abril y mayo.

Por lo que respecta al teatro Principal, acogerá en el primer trimestre, de octubre a enero, el espectáculo de danza 'Carmen Maquia' de la compañía alicantina Titoyaya, coreografiado por Gustavo Ramírez; el estreno absoluto de 'Requiem' de la compañía Cienfuegos Danza; y la obra teatral 'Susan y el diablo', escrita y dirigida por Chema Cardeña y que será una primicia en Valencia.

Otras propuestas serán el musical 'Lehman Trilogy' dirigido por el valenciano Sergio Peris-Mencheta, o 'Mrs Dalloway', una producción del Teatro Español dirigida por la valenciana Carme Portaceli con Blanca Portillo. Destacan igualmente la exhibición de 'What is Love', de la compañía Wichita Co., escrita y dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez, o el espectáculo de circo 'Yolo', creado por el alicantino Lucas Escobedo. Tanto este espectáculo como 'Anna i la màquina del temps' o 'Les aventures de T. Sawyer', producciones del teatro Escalante, encontrarán su lugar en el Principal en octubre y diciembre.

La programación continúa en enero con la obra 'Rey Lear', de la compañía Atalaya; 'El castigo sin venganza'; y 'Juana', con la actriz Aitana Sánchez Gijón como protagonista durante el mes de mayo. En febrero, se repondrá en castellano la producción del IVC 'Fausto' y se estrenará la coproducción del IVC con el Teatro Nacional de Cataluña, 'La casa de les aranyes', de Paco Zarzoso.