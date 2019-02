'El preu', de Arthur Miller, habla en el Principal de la crisis Sílvia Munt, Pere Arquillué, Rosa Renom, Lluís Marco y Ramon Madaula, ayer en Valencia. / c. chambó La obra dirigida por Sílvia Munt, que estará en cartel hasta el 17 de febrero, reflexiona sobre el amor, el éxito y las relaciones familiares N. CAMACHO Sábado, 9 febrero 2019, 00:17

Dos hermanos que se reencuentran tras años sin verse. La muerte de un padre «omnipresente» en escena. Y cuatro actores que ponen sobre las tablas la historia de un «maduro» Arthur Miller. Así describió la directora y actriz Sílvia Munt 'El preu', la obra del dramaturgo nortemaricano que se estrenó ayer en el teatro Principal de Valencia.

El montaje, que cuenta con los actores Pere Arquillué, Ramon Madaula, Lluís Marco y Rosa Renom, se podrá ver hasta el 17 de febrero. Según Munt, el texto es de los últimos que escribió el autor, donde vuelca «su madurez». Inspirado en la crisis de 1929, los cuatro personajes que componen este «drama que reflexiona sobre el amor, el éxito y la necesidad de creer en los padres», según la directora, se embarcan en una trama que no deja descansar al espectador. Sin cortes ni cierres de telón, les obliga, contó Madaula, a estar a cien por cien sobre el escenario. El intérprete considera que «miller nos explica la vida»

El escritor «no juzga, no tiene moraleja. Pone un espejo ante el espectador para que saque sus conclusiones», aseguró Munt. Para ella, no era acertado actualizar los personajes, traerlos al siglo XXI y modificar el vestuario y el decorado original «al final, lo que produce más pena es que los seres humanos no aprendamos nada del pasado y tropecemos de nuevo con la misma piedra», afirmó la directora. «Miller, y este espectáculo, nos avisan de que las crisis volverán a pasar. Ayuda a decirle al espectador: ¡espabílate!», sostuvo.

Madaula y Arquillué interpretan a Victor y Walter, dos hermanos «con opiniones diferentes» que se enfrentan al fallecimiento de su padre. En la casa de su progenitor, discuten sobre la venta del inmueble. En escena, además, aparece Esther, la mujer de Victor, y Salomon, un operario que llega para reparar los muebles que van a ser puestos en venta. A partir de ahí, se desata un drama de una hora y tres cuartos de duración que no se interrumpe.

'El preu', que se representa en catalán, es «la última obra de éxito de Miller», y, frente a la denuncia social de otras piezas del escritor como 'La Muerte de un viajante', es un texto «más filosófico, que habla sobre las decisiones de la vida». «Hace una autopsia emocional de los personajes. Hay mucho Miller aquí, de su propia historia», conluyó Munt.