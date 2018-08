Pedro Casablanc: «En España en lo último que se invierte es en cultura» Pedro Casablanc interpreta a Filoctetes. / lp El actor, que encarnó a Luis Bárcenas en el cine y en el teatro, debuta hoy en Sagunt a Escena con la obra 'Filoctetes' SARA ROQUETA VALENCIA. Viernes, 3 agosto 2018, 00:02

Aunque su última aparición en la serie 'Mar de Plástico' le llevará a recibir el Premio Ondas al mejor actor, Pedro Casablanc es un hombre de teatro. Prefiere actuar frente a centenares de personas en lugar de mirar a una sola cámara. Casablanc, que ha trabajado con grandes directores como Cesc Gay y Alberto Rodríguez, estrena hoy en Sagunt a Escena. Da vida al mendigo protagonista que ha sido rechazado y abandonado por el poder en una isla desierta. No es la primera vez que el actor interpreta a un ser repudiado. En 2017, encarnó a Luis Bárcenas en 'B. Los papeles de Bárcenas'. Ahora se convierte en Filoctetes, quien «no tiene ningún problema en decir la verdad a los cuatro vientos».

-¿Cómo se ha sentido representado a Filoctetes?

-Filoctetes es un personaje que por ser especial y diferente, por decir la verdad, es abandonado y repudiado. Los que nos dedicamos a profesiones extrañas como la radio, el teatro o el cine a veces tenemos esa sensación de que somos bichos raros y nadie nos entiende. Estos son los puntos que tengo de contacto con el personaje.

-¿La actual industria cultural se encuentra también abandonada?

-Puede ser que todas las artes escénicas sean un Filoctetes como persona desahuciada que ya no tiene ningún problema en decir la verdad a los cuatro vientos. No existe hombre más peligroso que el que no necesita nada. El abandono y el castigo al que se ha visto sometida nuestra profesión nos ha hecho mucho daño. Yo siempre he dicho que los que nos dedicamos a las artes escénicas somos como la mala hierba que nunca muere y crece debajo de las piedras. Siempre pujando por salir otra vez.

-¿Cuál es, según usted, la situación de la cultura en España?

-El cine y las plataformas audiovisuales están en un buen momento por acogida, temática, tecnologías, guiones y actores. Se nos están presentando unas oportunidades magníficas. Pero las artes escénicas necesitan una mayor atención por parte de los gobiernos. Habría que revisar los presupuestos que se dedican a las artes escénicas. Tenemos un país un poco pobre y, en estos países, lo último en lo que se invierte es en cultura.

-Como narra Filoctetes ¿cree que en la historia de la humanidad siempre ha habido verdugos y apestados?

-Sí, en la sociedad capitalista en la que vivimos aún más. Los verdugos son los que tienen más dinero y poder y los demás son los refugiados, los pobres. Comparo a Ulises, que es el verdugo de esta tragedia con Pablo Casado y esas fotografías que se ha hecho con los refugiados. Él tiene interés político en hacerse fotos con la miseria.

-Ha trabajado con cineastas de la talla de Cesc Gay y Alberto Rodríguez. ¿Con que otros realizadores le interesaría trabajar?

-Voy a empezar a rodar ahora una película con Daniel Calparsoro. También haré una pequeña intervención en la nueva película de Almodóvar y en la serie para Movistar que está haciendo Leticia Dolera.

-En la madurez de su carrera, ¿cree que la edad influye para conseguir papeles?

-Depende de las circunstancias. Yo llevo trabajando desde los 15 años. Comencé en el teatro, luego hice series televisivas y ahora estoy entrando en el mundo del cine porque faltan actores de más de 50 años. Aún así hay más trabajo para la gente joven que para los de cierta edad.

-¿Qué espera de su paso por Sagunt a Escena?

-Es la primera vez que actúo en este teatro. Estuve hace 15 años en las Naves del Puerto de Sagunto haciendo 'Las comedias bárbaras', de Bigas Luna. Ahora vuelvo a Sagunto y espero que la obra tenga una enorme acogida.