El homenaje a Michael Jackson regresa renovado al Olympia Más de una veintena de artistas participan en el musical 'Forever', que se representará del 13 al 18 de noviembre SARA ROQUETA VALENCIA. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:31

Único. Legendario. Personal. Así fue Michael Jackson para muchos de sus seguidores en sus 40 años de trayectoria artística como 'rey del pop'. Ya en 1983, alejado del fenómeno 'Jackson Five', desdibujó las líneas de lo establecido en la industria musical con el vídeo 'Thriller' de 14 minutos que, con una trama definida, colocaba a Michael como el primer afroamericano en aparecer en la cadena de televisión MTV. Nueve años después de su muerte, temas como 'Billie Jean' o 'Beat It' continúan sonando al ritmo de una «vertiginosa montaña rusa de emociones» que es como el director escénico Jesús Sanz, define 'Forever. The best show about the King of pop'.

El musical llega al teatro Olympia de Valencia el martes 13 de noviembre y se podrá ver hasta el domingo 18 de ese mes. Lo hará por tercera vez consecutiva en los últimos ocho años, pero con un equipo totalmente renovado de 25 artistas que acercarán al público el legado musical del compositor estadounidense. 'Forever' es, además de un homenaje a la figura de Michael Jackson, un viaje a través de la vida del artista desde sus inicios en los 'Jackson Five', pasando por su labor medioambiental con temas como 'Earth Song', sin olvidar éxitos como 'The way you make me feel' o 'Heal the world', que sonarán a través de las voces de Rafa Blas, Lola Dorado y Pahola Crowley, entre otros.

Acrobacias, efectos visuales o magia en escena son algunas de las novedades que presenta esta obra a la que ya han asistido más de medio millón de personas en todo el mundo. El musical, producido por Carlos J. López, es el único espectáculo avalado por los miembros de la familia Jackson. Según La Toya Jackson, hermana del compositor, la obra «ha captado el espíritu de Michael y ha puesto sobre el escenario no sólo su música y las canciones sino también su corazón».

Al final del montaje, cuando ya se ha rendido homenaje a su inconfundible paso de baile 'moonwalk' y a esa manera que tenía Michael de suspenderse en el aire durante unos segundos, es entonces cuando familias enteras se levantan de sus asientos para bailar esta música atemporal nacida a finales del siglo XX, pero que todavía continúa traspasando generaciones. Son los más jóvenes los que llegan a casa con un 'Cause this is thriller' entre los dientes que se remonta a cuando en 1983 Michael Jackson redefinió el concepto de los vídeos musicales encarnando, él mismo, la viva imagen de un terrorífico hombre lobo.