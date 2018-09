«Hacemos ficción de la realidad para comprenderla» Juan Diego Botto, ayer, en la Nau. / irene marsilla Juan Diego Botto reivindica en Valencia el teatro social | «Lo que me impulsa a escribir es la rabia de las cosas que pasan a mi alrededor», admite el actor, que ultima 'Una noche sin luna' basada en textos de Lorca SARA ROQUETA VALENCIA. Jueves, 20 septiembre 2018, 00:51

Actúa, escribe y también representa. Estas actividades forman parte de la faceta creativa del actor y director Juan Diego Botto que desde hace dos años se ha convertido en la última tendencia estadounidense por su papel protagonista en la serie de televisión 'La buena conducta' (TNT). Pese a su apuesta por la televisión americana, el intérprete no ha dejado de lado su pasión por el teatro que ya en 2014 le llevó a ganar el Premio Max a mejor autor revelación por su pieza 'Un trozo invisible de este mundo', que se hizo además con el Premio Max a mejor obra del año.

«Lo que me impulsa a escribir es la rabia de las cosas que pasan a mi alrededor», explica Botto, quien a partes iguales confía en las tablas y la gran pantalla «como los grandes medios expresivos». Esta filosofía compartida es la que le permitió darse a conocer en películas como 'Martín (Hache)', 'Silencio roto' o 'Plenilunio'. Ya ayer, en su intervención durante la mesa redonda 'Teatro y compromiso', organizada por la Fundación Cañada Blanch en La Nau, el actor reveló su responsabilidad con la realidad más próxima: «Todas las historias más pegadas a la crisis se han contado en las tablas», indicó. Destacó que para sacar adelante un proyecto de cine o televisión se necesita mucho más tiempo que en el teatro «por las subvenciones y los trámites con el Ministerio de Cultura».

En el teatro «desde el periodo de creación de un espectáculo hasta que se estrena a lo mejor pasan solo cuatro meses» y esto «te permite hablar de cosas más cercanas». Este compromiso que el intérprete transmite en sus producciones no siempre lo ha podido explotar hasta el final. Pero, a pesar de los ataques a la libertad de expresión, nunca se ha sentido limitado en su labor creativa. De hecho, su próxima producción 'Una noche sin luna', basada en textos de Lorca, se asienta sobre dos pilares fundamentales para Botto, que son «la libertad de expresión y la memoria histórica». «Es cierto que he tenido que medir mis palabras en algunas creaciones», más aún en una industria cultural en la que «nadie te va a decir que no hagas un espectáculo comprometido, pero te preguntarán '¿no tienes una comedia o un thriller?'», bromeó el director.

«Solemos hablar de cine o teatro político cuando va en contra de las opiniones mayoritarias, pero incluso las comedias expresan una opinión sobre la forma de entender las relaciones humanas». Para Botto «todo arte implica siempre un compromiso» y si echamos un vistazo a la antropología, como ya hicieron nuestros antepasados al pintar en las paredes, «continuamos teniendo la necesidad humana de ficcionar la realidad para comprenderla». El intérprete, que dirige la sala Mirador de Madrid, conoce las dificultades de la industria cultural, para quien «el gran obstáculo del teatro es la economía».

En España «ha habido una enorme preocupación por crear grandes espacios y no por la calidad de los contenidos». Lo que las instituciones políticas no deberían olvidar, según Botto, es que «está bien que todo el mundo coma pero que también sepa», afirmó.