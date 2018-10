Geronimo Stilton salta al escenario El famoso roedor de los libros de Elisabetta Dami aterriza mañana en el Teatro Flumen NIEVES MARCOS VALENCIA. Jueves, 25 octubre 2018, 23:57

Geronimo Stilton, el ratón protagonista de la famosa saga de libros infantiles y juveniles, salta por primera vez a un escenario, para resolver uno de los muchos misterios con los que se encuentra el intrépido roedor. Stilton, personaje creado por la escritora italiana Elisabetta Dami, que firma con el seudónimo del ilustrado roedor, se subirá al escenario del Teatro Flumen de Valencia para resolver junto a su amigo detective Metomentodo el robo de un cuadro de Goya en el Museo del Prado. Coreografías, canciones, misterio, un romance ratonil... Todo tiene cabida en este ambicioso montaje con licencia internacional de Saga Producciones.

'Geronimo Stilton. Enigma en el Prado. El musical', título del montaje teatral, versión del libro 'Enigma en el Prado, comenzará a representarse a partir de mañana, pero debutará de forma oficial el próximo 10 de noviembre. «Seis pases previos por si fueran necesarios algunos ajustes», según explicó en la presentación Jose Saiz, director de la obra. Agregó que este espectáculo familiar está pensado para «divertir también al público adulto, que no se aburra y disfrute igualmente de la representación».

Protagonizada por Juanan Lucena en el papel del ratón, en el reparto también figuran Carmen Higueras ( ene l papel de Benjamín, sobrino de Geronimo); Paola Navalón (Anita Rateira); Estela Muñoz ( Carmen Ratillo); Daniel González (Metomentodo), y Paco Ibáñez (Ratálvarez). Estos actores, a su vez, se desdoblan en otros personajes de la trama musical.

El protagonista de la obra, Juanan Lucena, comentó en una entrevista con LAS PROVINCIAS que se trata de un montaje «muy interesante», con música y letras originales.

- Era lector de Geronimo Stilton?

- Bueno, yo no porque cuando empezaron a ser famosos los libros yo ya era un poco mayor para ese tipo de lectura, pero, evidentemente, conozco el personaje y me parece muy interesante y atractivo para cualquier artista.

- Durante la representación todos los actores bailáis y cantáis con disfraces y máscaras, en su caso la del ratón Stilton, ¿qué complicaciones tiene una actuación con todo este tipo de artificios?

- Sí, llevo máscara completa con la mandíbula articulada así que cuando yo hablo se mueve conmigo. La dificultad que conlleva como actor es que toda la expresión de la cara se pierde porque no se ve. Todo lo que quieres expresar en el escenario debes hacerlo con el cuerpo, la voz y las manos, y claro que es mucho más dificultoso.

- ¿Y cómo lleva el calor?

- Bueno, bien. Si me preguntas si hace calor dentro de la máscara, pues sí, bastante, pero es un trabajo muy interesante y divertido.

- ¿Además de su papel protagonista, cómo letrista cuál ha sido su participación en la preparación de la obra?

- El libro llega a Saga Producciones y desde el equipo de creación de la productora, del que además de mí forman parte Carmen Higueras, Estela Muñoz y Paco Ibáñez, realizamos la adaptación del texto a teatro. Las letras de las canciones son todas originales nuestras y la música, también original, es de Paco Ibáñez.

- ¿De los ocho temas que interpretan en la representación, hay alguno por el que tenga predilección y piense que le va a gustar más al público?

- El público no sé todavía que dirá porque no estrenamos hasta mañana, sábado. En mi caso me gustan todos porque son como mis hijitos. Creo que son las mejores canciones que hemos hecho hasta el momento en Saga.

- 'Geronimo Stilton. Enigma en el Prado. El musical' es un montaje dirigido a un público familiar, pero fundamentalmente infantil. ¿Considera que son unos espectadores conformistas?

- En Saga hemos representado varias producciones familiares y al público infantil siempre lo he visto superagradecido. Cuando sales tras la función te quieren, te abrazan... pero a su vez, los niños son espectadores muy exigentes y sus reacciones son siempre sinceras. Si dicen me aburro es difícil que el padre o el abuelo los pueda mantener en el sillón y cuando se acercan para comentarte que les ha encantado no es postureo, es verdad.

- ¿La obra tiene una duración de 60 minutos, piensa que es el tiempo adecuado para montajes familiares?

- Jose Saiz (director de la obra) piensa que 55 o 60 minutos es la duración ideal para los espectáculos infantiles y juveniles y yo estoy de acuerdo con él. El niño no aguanta más de una hora sin moverse de la butaca por mucho que les esté gustando, así que, efectivamente, una hora es la duración adecuada.