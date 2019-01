El filósofo Henry Lévy recalará en el Olympia el 20 de marzo EFE Viernes, 1 febrero 2019, 01:11

El escritor y filósofo Bernard Henry Lévy recalará en el Teatro Olympia el próximo 20 de marzo. El monólogo 'Looking for Europe', un trabajo con el que el autor critica los populismos y los nacionalismos. La obra viajará por 20 ciudades europeas incluyendo Barcelona y Madrid. El proyecto, que se estrenará en España con la visita a la capital del Turia, «nace de una toma de conciencia. Hoy hay una batalla que está devastando todo el continente europeo, que ya no es la batalla de la izquierda contra la derecha, ni la del fascismo frente al estalinismo, sino la lucha contra el populismo», explicó Henry Lévy.

El filósofo recordó que «decía Sartre que el teatro era el género político por excelencia porque es un rostro que le habla a otro. Cuando uno escribe un libro, se convierte en autor ciego que habla con lectores desconocidos. En el teatro hay algo más directo que puede convencer con más facilidad». El pasado junio, Henry Lévy llevó a escena en Londres 'Last Exit Before Brexit' y las dudas que «observó» en torno a la salida de la UE.